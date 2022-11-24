Спасая пострадавшую в ДТП девочку, фельдшер "неотложки" не узнала в ней собственную дочь

В Канаде фельдшер скорой помощи Джейми Эриксон пыталась спасти пострадавшую в автокатастрофе девочку-подростка, не зная, что это была ее дочь. Об этом сообщает издание The Guardian.

Авария случилась на участке шоссе из-за сильного обледенения дороги. Приехав на вызов, фельдшер увидела обезображенную тяжелыми травмами девочку, которая вся была в крови.

На то, чтобы вытащить ребенка из машины, у Эриксон ушло практически полчаса. Женщина оставалась с девочкой до тех пор, пока ту не доставили с помощью санавиации в ближайшую больницу в Калгари.

О том, что пострадавшая была ее собственной дочкой, медик узнала от сотрудников полиции, когда вернулась домой с работы. Полицейские сообщили, что в ДТП тяжело пострадала ее 17-летняя дочь Монтана, которая умерла в больнице.

