Солдаты кончаются, пушечное мясо перемолотили в фарш: на Украине задумались о новой мобилизации после Нового года

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что после Нового года в стране может начаться обсуждение очередной волны мобилизации.

Она отметила, что этот вопрос зависит, в первую очередь, от того, как будут развиваться события в СВО и какие потери будут у украинской армии.

"Кроме того, есть потери и потребность в восстановлении, даже те люди, которые сейчас воюют, нуждаются в замене", — добавила Маляр.

В данный момент подразделения пополняются за счет военных из резерва и участников АТО. Также встанет вопрос о продлении военного положения на территории Украины.

