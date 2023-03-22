"Следите внимательно, Владимир!": Зеленский может повторить страшную судьбу бен Ладена, которого тоже поддерживали США

Shūkan Gendai: Зеленский может повторить печальную участь бен Ладена после поддержки США

Президент Украины Владимир Зеленский может повторить незавидную и страшную судьбу Усамы бен Ладена, которого тоже поддерживали США, считает обозреватель-аналитик Shūkan Gendai Хироси Охара.

"Усама бен Ладен, которого США считают сейчас кровавым террористом, изначально был моджахедом. Тогда моджахеды воевали с советскими войсками в Афганистане, и США предоставляли им оружие и деньги в рамках операции "Циклон". Иначе говоря, Вашингтон, как и сегодня на Украине, поддерживал их, оправдывая борьбу с Россией, моджахедов восхваляли за борьбу с СССР, а бен Ладен считался героем", — заявил он.

По словам журналиста, именно Штаты возвели лидера "Аль-Каиды"* бен Ладена "в ранг героя". Сейчас, считает Охара, Зеленскому следует внимательно следить за меняющейся обстановкой, в противном случае его ждет страшная смерть и бесславие после нее.

* Запрещенная в России террористическая организация

