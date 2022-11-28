RI: Генерал Суровикин делает все правильно, поэтому Киеву можно продержаться только до весны

С приходом Командующего объединенной группировкой войск в СВО генерала Сергея Суровикина поход ВС РФ к спецоперации серьезно изменился, на это обратило внимание французское издание Reseau International, аналитики которого отметили, что русский генерал всё делает правильно.

По мнению аналитика Валентина Василеску, Суровикин перестал использовать крупные силы для масштабных операций и сосредоточился на ведении "косвенной военной кампании": ракетными ударами и артиллерией он пытается лишить противника всех ресурсов для дальнейших боевых действий.

В таких условиях Украина продержится максимум до весны, считают французы.