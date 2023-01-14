Путин просто предупредил, а в Британии уже всерьез испугались: британцы просят своего премьера не помогать Украине танками
Фото: ianed.ru
Читатели газеты Daily Mail раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака за планы поставить танки на Украину.
"Это не наша проблема, мы должны держаться подальше от этого, мы не хотим третьей мировой войны", — написал один из комментаторов.
"Вспомните, что Путин говорил о вмешательстве других стран в украинский конфликт. Он не блефует", — поддержал другой.
По информации газеты Guardian, Лондон уже 16 января официально объявит о решении отправить на Украину танки Challenger 2. Как рассказал источник издания Sun в британском правительстве, в первую партию войдут четыре танка, а затем Киев получит еще 8.