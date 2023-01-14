Путин просто предупредил, а в Британии уже всерьез испугались: британцы просят своего премьера не помогать Украине танками

Читатели газеты Daily Mail раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака за планы поставить танки на Украину.

"Это не наша проблема, мы должны держаться подальше от этого, мы не хотим третьей мировой войны", — написал один из комментаторов.

"Вспомните, что Путин говорил о вмешательстве других стран в украинский конфликт. Он не блефует", — поддержал другой.