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Путин просто предупредил, а в Британии уже всерьез испугались: британцы просят своего премьера не помогать Украине танками

Путин просто предупредил, а в Британии уже всерьез испугались: британцы просят своего премьера не помогать Украине танками

Фото: ianed.ru

Читатели газеты Daily Mail раскритиковали премьер-министра Великобритании Риши Сунака за планы поставить танки на Украину.

"Это не наша проблема, мы должны держаться подальше от этого, мы не хотим третьей мировой войны", — написал один из комментаторов.

"Вспомните, что Путин говорил о вмешательстве других стран в украинский конфликт. Он не блефует", — поддержал другой.

По информации газеты Guardian, Лондон уже 16 января официально объявит о решении отправить на Украину танки Challenger 2. Как рассказал источник издания Sun в британском правительстве, в первую партию войдут четыре танка, а затем Киев получит еще 8.

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