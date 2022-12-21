Предсказавший кризис 2008-го экономист Рубини пообещал миру тяжелые потрясения

Знаменитый американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший финансовый кризис 2008 года, в интервью Financial Times заявил, что мир — это "поезд, который медленно движется к крушению" из-за многочисленных "новых и старых" вызовов, а мировую экономику ждет глубокая и затяжная рецессия.

"Федеральная резервная система, Европейский центральный банк, Уолл-стрит говорят, что у нас будет мягкая посадка. Но, например, за последние 60 лет в США у нас никогда не было ситуации, когда инфляция превышала 5 процентов, а сегодня это 7,1, или когда безработица была ниже 5 процентов, а прямо сейчас это 3,7. В таких условиях, когда вы повышаете ключевую ставку, вы получите не мягкую, а жесткую посадку", — пообещал экономист.

По его словам, кризис также станет тяжелее за счет такого фактора, как высокий мировой долг, который с 1999 года вырос с 220 процентов мирового ВВП до 350 процентов в 2019 году. Из-за этого центральные банки не смогут повышать ключевые ставки до необходимого для борьбы с экономическим спадом уровня.

"В Европе ситуация еще более опасная [чем в США — прим. "Ленты"]. Например, в Великобритании инфляция превышает 10 процентов, и страна переживает стагфляцию [комбинацию высокой инфляции и отсутствия экономического роста], а Банк Англии прогнозирует экономический спад в течение как минимум пяти последующих кварталов. При этом британцы выстрелили себе в ногу, решившись на Brexit", — заявил Рубини.

Еще одно подтверждение тезиса о надвигающемся кризисе он видит в том, что в мире "уже развязана третья мировая война".

Экономист убежден, что последние 75 лет были временем относительного благополучия по сравнению со всей остальной историей человечества, когда мир сопровождали голод, крупные войны, болезни и геноциды. Но, по его мнению, "последние 75 лет — исключение, а не правило", и это время подходит к концу.