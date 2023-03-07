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"Предложение, от которого трудно отказаться": Зеленский объявил неофициальную, но всеобщую мобилизацию на Украине

Президент Украины Зеленский объявил неофициальную всеобщую мобилизацию
"Предложение, от которого трудно отказаться": Зеленский объявил неофициальную, но всеобщую мобилизацию на Украине

Фото: newsmd.md

Президент Украины Владимир Зеленский объявил по стране всеобщую мобилизацию, в объявлении за защиту родины приглашались мужчины всех возрастов.

По всей территории Украины на улицах начали развешивать объявления, в которых призывали мужчин явиться в военкоматы. В стране началась всеобщая мобилизация, ведь зовут мужчин всех возрастов, даже те, кто не получал повестки ранее.

Отказ от всеобщей мобилизации будет рассмотрен властями в качестве приверженности пророссийским взглядам.

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