Побежали: из Польши от принудительной мобилизации сбежали 70 тысяч мужчин

В начале декабря Минобороны Польши сообщило, что на действительную военную службу в 2023 году могут быть призваны 250 тысяч солдат запаса, если они не старше 55 лет и не выполняют каких-либо важных профессиональных и общественных функций.

Поляков начали приглашать в военкоматы и вручать им уведомления о мобилизации резервистов. Во время учений их научат управляться с современной военной техникой и закрепят за определенной воинской частью.

До апреля 2022 года резерв формировали из мужчин, имеющих военную квалификацию, но не служивших и не принимавших присягу. Призыву также подлежали военнослужащие, военные и прошедшие подготовку добровольцы.

Однако решение Минобороны вызвало негативную реакцию поляков. Мужская часть населения республики начала саботировать выдачу повесток. Уклонение от службы стало обычным делом. Резервисты призывного возраста начали массово уезжать из Польши.

Известно, что за последние несколько недель Польшу покинули примерно 70 тысяч мужчин призывного возраста. Эксперты считают, что это только начала массовой миграции, которая в марте 2023 года может достигнуть нескольких сотен тысяч человек.