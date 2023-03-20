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"Очнитесь!": талибы отреагировали на выдачу Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест Путина

Талибы эмоционально отреагировали на выдачу МУС в Гааге ордера на арест Путина
"Очнитесь!": талибы отреагировали на выдачу Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест Путина

Фото: sharij.net

Представитель "Талибана"* посоветовал Международному угловному суду в Гааге "очнуться" после выдачи ордера на "арест" российского президента Владимира Путина. По словам заместителя главы аппарата вице-премьера движения по экономическим вопросам Абдуллы Аззама, МУС стоило бы заняться расследованием реальных, а не мнимых преступлений.

К таким Аззам отнес массовые убийства мирного населения в Афганистане, когда туда зашли американские солдаты. Ранее на запросы в Гааге ответили, что расследовать преступления военных США "пока не стоит". А в расправах обвинили самих талибов, с чем вторые, к слову, не согласны.

*террористическая организация, запрещённая в России.

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