"Очнитесь!": талибы отреагировали на выдачу Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест Путина

Талибы эмоционально отреагировали на выдачу МУС в Гааге ордера на арест Путина

Представитель "Талибана"* посоветовал Международному угловному суду в Гааге "очнуться" после выдачи ордера на "арест" российского президента Владимира Путина. По словам заместителя главы аппарата вице-премьера движения по экономическим вопросам Абдуллы Аззама, МУС стоило бы заняться расследованием реальных, а не мнимых преступлений.

К таким Аззам отнес массовые убийства мирного населения в Афганистане, когда туда зашли американские солдаты. Ранее на запросы в Гааге ответили, что расследовать преступления военных США "пока не стоит". А в расправах обвинили самих талибов, с чем вторые, к слову, не согласны.

*террористическая организация, запрещённая в России.

