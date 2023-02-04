На Украине мужчины начали искать женщин-инвалидов, чтобы после женитьбы на них не попасть под мобилизацию

В условиях всеобщей мобилизации на Украине стали довольно распространены браки между женщинами-инвалидами и мужчинами, желающими получить право отсрочки от призыва. А потому женщины-инвалиды стали буквально нарасхват.

Как пишет "МК", в Житомирской области мужчине удалось найти девушку в возрасте 20 лет с первой группой инвалидности по зрению. А чтобы жениться на ней, девушке пообещали 1,5 тысячи долларов за фиктивный брак.

Но при передаче денег мужчина попался СБУ. Оказалось, что за него платила и нашла невесту его собственная гражданская жена.