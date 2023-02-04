Новости мира
· Служба новостей

На Украине мужчины начали искать женщин-инвалидов, чтобы после женитьбы на них не попасть под мобилизацию

На Украине мужчины начали искать женщин-инвалидов, чтобы после женитьбы на них не попасть под мобилизацию

Фото: открытые источники

В условиях всеобщей мобилизации на Украине стали довольно распространены браки между женщинами-инвалидами и мужчинами, желающими получить право отсрочки от призыва. А потому женщины-инвалиды стали буквально нарасхват.

Как пишет "МК", в Житомирской области мужчине удалось найти девушку в возрасте 20 лет с первой группой инвалидности по зрению. А чтобы жениться на ней, девушке пообещали 1,5 тысячи долларов за фиктивный брак.

Но при передаче денег мужчина попался СБУ. Оказалось, что за него платила и нашла невесту его собственная гражданская жена.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

5 часов назад

Жены мобилизованных татарстанцев заявили, что их тыловым мужьям поменяли специальности и отправляют в зону боевых действий

Новости России

день назад

"Тихо, тихо, моя хорошая": военный ВС РФ прямиком с фронта пришел в школу к дочке и довел до слез всех (видео)

сан пе дестанция

Новости Казани

день назад

"Это семейный заработок!": обвиненные в изнасиловании школьницы иностранные студенты в Казани, обвинили свою жертву в проституции

Новости России

3 дня назад

“Мишустин, помоги!”: рабочие рыбного порта не хотят увольняться

Профи - sap erp обучение

Новости мира

день назад

ВСУ проводят мобилизацию: ситуация в военкоматах напоминает скотобойню

Новости Казани

день назад

Троицу иностранных студентов, изнасиловавших в Казани 14-летнюю школьницу, отправили под арест

Новости мира

день назад

США предложили Украине отдать 20% своей земли России в обмен на мир

Новости России

день назад

41-летний отец убил двух маленьких сыновей и покончил с собой: жена и дочь успели сбежать
Знаменитости
3 часа назад

"Чё докопались-то, а?": пьяного Элвина Грея поймали в аэропорту следователи, но повестку вручить не смогли (видео)

"Чё докопались-то, а?": пьяного Элвина Грея поймали в аэропорту следователи, но повестку вручить не смогли (видео)

Новости мира

55 минут назад

На Украине мужчины начали искать женщин-инвалидов, чтобы после женитьбы на них не попасть под мобилизацию

Новости России

день назад

"Понаехали": глава Росгвардии заявил о росте числа военных наемников из Европы в зоне СВО

Новости мира

день назад

Бывший американский посол в Москве предложил устроить России "большой взрыв"

Новости Казани

день назад

В Татарстане начали реконструкцию участков трассы М-7
Рустам Минниханов поручил усилить работу по содержанию тротуаров зимой

Новости Казани

день назад

Врач-реаниматолог в Татарстане "завела" сердце мужчины, которое остановилось на трассе в автобусе

Новости Казани

день назад

В Татарстане будут судить женщину-депутата за присвоение денег на сено

Новости Казани

день назад

У жительницы Татарстана, прилетевшей из Азии, обнаружена опасная лихорадка денге
Впечатления на всю жизнь: как жителям Казани порадовать своих детей после школьных будней