Мужчина похитил беременную женщину, привязал к кровати и насиловал ее три недели

В США 36-летний Майкл Барахас похитил беременную женщину, а потом привязал к кровати в своем доме и насиловал в течение трех недель, пишет Fox News.

История началась с того, что будущая мама поссорилась с родными и оказалась без поддержки и крыши над головой, ей негде было переночевать. Барахас проезжал на авто, когда заметил идущую по дороге незнакомку. Он остановился, предложил даме свою помощь и ночлег.

Так он доставил женщину в свой дом.

Когда пленница начала надоедать, Барахас начал брать деньги с других мужчин за возможность тоже изнасиловать привязанную к кровати жертву.

Пленница пыталась бежать три раза, но ее попытки не увенчались успехом. Кроме того, женщина была беременна, в один день у нее возникли осложнения и ей пришлось вызвать скорую помощь. Медики при осмотре заметили неладное и обратились в полицию. Сотрудники провели обыск в доме Барахаса и арестовали его. В данный момент он находится в тюрьме, а правоохранительные органы ведут дальнейшее расследование.

