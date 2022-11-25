Der Spiegel рассекретили стратегический документ: Германия готовится к войне с Россией

В распоряжении немецкого журнала Der Spiegel появился конфиденциальный стратегический документ, в котором отмечается, что Берлин занимается подготовкой к войне с Российской Федерацией. В бундесвере был подготовлен секретный документ, состоящий из 68 страниц, еще в сентябре.

В докладе Эберхард Цорн, являющийся генеральным инспектором бундесвера, подчеркивает, что РФ может напасть на Германию. Есть прогнозы, и он на них ссылается, что с высокой долей вероятности случится конфликт с РФ на восточном фланге Североатлантического альянса. В документе говорится о важности "сдерживания" Москвы.