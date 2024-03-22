Стало известно, что привычные продукты вызывают бессонницу

Многие россияне столкнулись с проблемами со здоровьем после бессонных ночей, исследования показывают, что определенные продукты могут способствовать бессоннице, особенно из-за содержания стимуляторов, таких как кофеин.

Эти факты были раскрыты в интервью врача-эндокринолога и диетолога Оксаны Михалевой из «СМ-Клиники».

По мнению специалиста, продукты содержащие кофеин, такие как кофе, крепкий чай, шоколад, могут вызывать чувство бодрости и повышенную активность, что негативно сказывается на качестве сна.

«Употребление жирной пищи и продуктов на ужин (жирное мясо, фастфуд, блюда с масляными соусами, жареное) создает длительную нагрузку на пищеварительную систему, стимулируя ее активность. Эти продукты также могут вызвать дискомфорт в животе, тошноту, и тяжесть в области правого подреберья, что отрицательно влияет на качество сна», – подчеркнула специалист.

Она также отметила, что употребление большого количества белковой пищи перед сном может резко стимулировать пищеварение, вызывая дискомфорт в желудке и нарушая нормальный сон.