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Фото: unics.ru

УНИКС громит московский ЦСКА и продолжает творить историю: казанцы уже в топе баскетбольной Евролиги

16.12.2021, 15:00 220 prokazan.ru
Благодаря победе, УНИКС обошел ЦСКА в турнирной таблице

Казанский УНИКС продолжает побеждать и творить историю. В рамках очередного игрового дня баскетбольной Евролиги коллективом из столицы Татарстана со счетом 88:67 был разгромлен действующий чемпион России и один из сильнейших клубов Европы ЦСКА. Особую пикантность этой победе придает то, что она стала для УНИКСа уже второй над армейцами в этом сезоне. Месяцем ранее московский клуб был повержен в Казани в рамках Единой Лиги ВТБ (69:64).


Фото: unics.ru

Несмотря на то, что до начала встречи ЦСКА опережал казанский клуб в турнирной таблице Евролиги, многие эксперты не могли назвать явного фаворита предстоящей встречи. А кто-то и вовсе считал, что серия из 12 побед в 14 матчах казанцев на этом матче лишь продолжится. В свою очередь, букмекеры совсем не верили в победу гостей - на УНИКС можно было поставить с коэффициентом 4, а на ЦСКА - 1.3. В глазах ставочников, армейцы выглядели самыми, что ни на есть фаворитами, но игра распорядилась иначе. 

Стоит также отметить, что команды вышли в своих самых боевых составах, которые только можно представить. Например, еще месяц назад, когда УНИКС победил в Казани, фанаты армейцев вполне справедливо сетовали на отсутствие многих лидеров - Дэниела Хэккета, Йоханнеса Фойгтмана, Марюса Григониса и Николы Милутинова. В Москве же все вышеназванные оказались в обойме. То же самое касается и УНИКСа, в строй которого, наконец, вернулся Андрей Воронцевич, для которого игра против родного ЦСКА должна была стать особенной.  


Фото: unics.ru

И во многом именно классная игра Воронцевича и его 8 очков в первой половине первой четверти стали неким катализатором успеха команды в этой встрече. Первая десятиминутка осталась за УНИКСом - 27:21, но свой главный рывок, который и предопределил исход встречи казанцы сделали во второй четверти.  

Наверняка, уже вся Евролига знает о том, что самая сильная сторона нынешнего УНИКСа - это оборона. Мадридский «Реал», «Милан» и «Маккаби» не дадут соврать. И то, что сделали подопечные Велимира Перасовича с ЦСКА во второй четверти иначе как деклаccированием не назовешь. За 10 минут армейцы удосужились набрать всего 7 очков. У ЦСКА в атаке не получалось абсолютно ничего - Тони Джекири и Марио Хезонья подбирали все под своим щитом, Джон Браун в привычном стиле нагнетал так, что армейцам приходилось разве что бросать только из-за дуги, а трешки у ЦСКА в тот день не летели от слова совсем - всего 28% за всю игру. К сравнению, снайперы УНИКСа набрали на все 60.

Казанцы же умело и довольно быстро убегали в отрывы, вколачивая данки на любой вкус и цвет. Кстати, вновь покуражился Хезонья, а его аллей-уп из-за спины после передачи Лоренцо Брауна, наверняка, вновь займет призовое место в хит-параде лучших моментов игровой недели. Первая половина же, в свою очередь, закончилась со счетом 28:46 - отыграть такое против УНИКСа Перасовича в нынешних реалиях практически невозможно.  

После большого перерыва было ощущение, что ЦСКА вышел сверхмотивированным. Однако, одной только мотивации явно не хватило. Третья четверть вновь оказалась за Казанью. Здесь стоит отметить тренерскую гибкость Перасовича, который в нужный момент выпустил на паркет Артема Клименко (2,15 метров), чтобы тот боролся под кольцом с Милутиновым.  

Ну и в целом, план сработал - лидер армейцев набрал всего 6 очков, а ЦСКА за всю вторую половину не только не смог сократить отставание, но и сделал его еще более явным. В пиковые моменты отрыв составлял +29 - главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис был в бешенстве. На другой половине площадке главный тренер казанцев улыбался и похлопывал по плечу О Джей Мэйо, который вновь продемонстрировал свою пользу на дуге и показал, за что его приглашали в УНИКС.  

 
Фото: unics.ru

Вообще, в этой игре было тяжело отметить кого-то конкретно одного. Каждый игрок казанского клуба провел матч на очень высоком уровне, начиная от Клименко и заканчивая Айзея Кэнааном. Но болельщики выбрали лучшим игроком матча Марио Хезонью, который впервые в своей карьере оформил дабл-дабл в матче Евролиги, оформив 18 очков и 10 подборов.  

Сама же игра закончилась со счетом 88-67. В последний раз в Москве УНИКС побеждал два с половиной года назад, а еще ранее лишь в 2011 году. Так что эта победа над ЦСКА в гостях стала для казанцев всего третьей в истории. А уж с таким счетом УНИКС никогда не побеждал и подавно.  

 
Фото: unics.ru

После этого выигрыша УНИКС поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Евролиги и теперь делит ее сразу с двумя другими российскими командами - «Зенитом» и ЦСКА. Однако, в отличие от них, коллектив Перасовича имеет более солидную разницу мячей.  

Казанцы медленно, но верно закрепляют свое место в заветной восьмерке, а в следующей игре предоставится прекрасная возможность для того, чтобы свои позиции в таблице даже улучшить. Уже в эту пятницу в 19:00 УНИКС примет в домашнем Баскет-Холле в Казани слабейшую команду Евролиги к данному моменту - литовский «Жальгирис». Так что при удачном стечении обстоятельств к концу этой недели казанцы могут стать уже третьими, и в ранге одной из сильнейших команд Евролиги 22 декабря отправиться в гости к единолично сильнейшей - испанской «Барселоне».

Евролига. Регулярный чемпионат. 15 декабря. «Мегаспорт»
ЦСКА (Москва) – УНИКС (Казань) – 67:88 (21:27, 7:19, 23:26, 16:16)
УНИКС: Хезонья (18 + 10 подборов), Л.Браун (10 + 8 передач), Д.Браун (10 + 4 подбора), Узинский (3), Брентли (0) – старт; Мэйо (14), Воронцевич (8), Джекири (6 + 8 подборов), Клименко (0).

Спорт Казань
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11:47, 13.12.2021
Голодного студента задержала полиция за убийство бездомной собаки на мясо
10:24, 13.12.2021
Студент-второкурсник устроил акт самосожжения в лесу
10:12, 13.12.2021
В женском монастыре сработало взрывное устройство, есть пострадавшие
09:14, 13.12.2021
Помолитесь: сын звезды Ликвидации Максима Дрозда получил в драке перелом черепа и контузию мозга
08:55, 13.12.2021
Две школьницы до смерти забили взрослого мужчину дверью за 10 тысяч рублей
08:37, 13.12.2021
Госдума передумала вводить QR-коды на транспорте в стране, проект закона снимают с повестки
13:56, 10.12.2021
Подросток погиб, пытаясь разогреть машину родителей
13:20, 10.12.2021
Тело пропавшего подполковника Росгвардии обнаружили без рук и головы
12:27, 10.12.2021
Не дожил до суда: обвиняемого в нападении на восьмилетнюю девочку убили в СИЗО
08:50, 10.12.2021
Стало известно, когда начнется и как будет проводиться вакцинация подростков от коронавируса
08:37, 10.12.2021
У Минниханова нет шансов: Госдума во 2-м чтении приняла закон, который лишит его статуса президента
08:22, 10.12.2021
Российский президент Владимир Путин высказался о QR-кодах
07:00, 10.12.2021
Друг актера Алексея Панина до смерти забил экс-замминистра энергетики России Леонида Тропко
00:01, 10.12.2021
Пока хозяева искали потерянного пса, его убили и продали на мясо в кафе
20:00, 09.12.2021
Сотрудников полиции осудили за получение взятки лапшой Роллтон
19:00, 09.12.2021
Подросток с девушкой уединились в автомобиле: мальчик скончался
13:40, 09.12.2021
Мать ради хайпа в ТикТоке напоила восьмимесячного грудничка алкоголем
13:28, 09.12.2021
Ожоги 90%: пожилая женщина совершила акт самосожжения возле больницы
10:27, 09.12.2021
Первые данные следствия: стрелок в МФЦ Рязанский стрелял в поверивших в коронавирус
09:09, 09.12.2021
Кассирша вынесла из банка 23 миллиона в коробке - женщину ищут
09:01, 09.12.2021
У начальника ГИБДД - хозяина золотых унитазов - нашли еще 21 объект недвижимости
07:00, 09.12.2021
Бравая пенсионерка проводила обряд очищения и спалила целый рынок, нанеся ущерб на 52 миллиона
05:00, 09.12.2021
Трое друзей расчленили товарища лобзиком и спрятали его голову в холодильник
01:00, 09.12.2021
Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски, основываясь на записях видеокамер
19:00, 08.12.2021
Вспомнить все: пожилая дама убила 91-летнего мужа за совершенные им в молодости измены
12:51, 08.12.2021
В России предлагают сделать пятницу выходным для мусульман
10:48, 08.12.2021
Глава Следкома РФ Бастрыкин возмутился числом оправдательных приговоров в Татарстане
10:29, 08.12.2021
Пьяный водитель вылетел в кювет и сбежал, бросив в машине мертвую жену
09:38, 08.12.2021
Можно будет почти все: Госдума расширяет полномочия полиции
08:27, 08.12.2021
Гнида, прививайся от ковида: россиян обидела странная реклама вакцинации от оперштаба
07:00, 08.12.2021
Бодибилдер одним ударом кулака убил развозчика воды
05:00, 08.12.2021
Мужчина с молотком и саморезами пытался прибить к брусчатке у Кремля собственные гениталии
00:01, 08.12.2021
Навальный в колонии выбрал для себя профессию швеи
20:00, 07.12.2021
Женщина пыталась утопить двухлетнего сына из-за того, что он уронил в воду мобильный телефон
19:00, 07.12.2021
Девушка прыгнула с четвертого этажа, убегая от насильника, но он догнал и чуть не убил ее
10:36, 07.12.2021
Муж до смерти избил супругу в салоне такси, водитель не вступился
10:24, 07.12.2021
Ради хайпа: школьники-тиктокеры спалили баню, сарай и пытались сжечь жилой дом
07:45, 07.12.2021
33-летний работник завода задержан за изнасилование своей сестры-подростка
07:43, 07.12.2021
Мужчина зарубил топором автослесаря и тащил его до оврага, привязанным к машине
05:00, 07.12.2021
На певца Филиппа Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов
19:00, 06.12.2021
В России выявлены первые случаи заражения штаммом омикрон
17:38, 06.12.2021
Женщина таинственно пропала при перевозке в ковидный госпиталь, ее ищут 5 месяцев
15:36, 06.12.2021
Крик души: актриса Ксения Алферова поведала о письме жительницы Татарстана о QR-кодах
15:23, 06.12.2021
В Госдуме не поддержали поправки Госсовета РТ о сохранении должности президента Татарстана
10:32, 06.12.2021
Опасные игры: один ребенок прострелил голову другому на территории школы
10:21, 06.12.2021
Женщина со сломанной ногой пришла в травмпункт и сломала там еще и руку
09:36, 06.12.2021
С 1 марта 2022 года начнут штрафовать за обшивку и остекление балконов
05:00, 06.12.2021
Мошенники начали применять фальшивые QR-коды для обмана россиян
19:00, 05.12.2021
Российский врач заявил, что пандемия подорвала психическое здоровье миллионов людей
14:10, 05.12.2021
Пожилая пациентка пожаловалась на издевательства санитарок в больнице
12:24, 05.12.2021
Найден труп 14-летней школьницы, которая накануне поссорилась с парнем
12:04, 05.12.2021
Мужчина обворовал храм, после чего разбился насмерть
10:15, 05.12.2021
Педофил дважды за неделю изнасиловал одну и ту же школьницу в метро
05:00, 05.12.2021
Труп мужчины пролежал у железной дороги полтора месяца
19:00, 04.12.2021
Мертвым найден мужчина, который привозил тело умершей матери к администрации города
15:04, 04.12.2021
Молодой ученый, привитый ЭпиВакКороной, умер после того, как принял лекарство от коронавируса
14:30, 04.12.2021
Женщина, пропавшая 4 года назад, найдена мертвой
11:38, 04.12.2021
Школьник умер после драки с одноклассником
10:50, 04.12.2021
Суд не принял иск детского омбудсмена Татарстана Волынец к рэперу Джигану
09:38, 04.12.2021
Юрист рассказала, можно ли наказать соседей за слишком громкий секс
08:48, 04.12.2021
Одноногого инвалида с маленькой дочерью выселили из квартиры люди в камуфляже и масках
07:00, 04.12.2021
Сторонники вакцинации от COVID-19 потребовали раскрыть данные о прививках
05:00, 04.12.2021
Полиция задержала 11 человек после массовой драки дворников
01:00, 04.12.2021
Полицейского, изнасиловавшего 27 девушек, выпустят из колонии раньше срока
20:00, 03.12.2021
У Градского после смерти нашли неоплаченные налоги более чем на полмиллиона рублей
12:38, 03.12.2021
Подростки пытались убить родителей своей 14-летней подружки
12:12, 03.12.2021
Минздрав до конца года изменит список противопоказаний к прививке от коронавируса
10:38, 03.12.2021
Пожарный покончил с собой из-за выгорания и депрессии
09:18, 03.12.2021
У пережившей пожар певицы Марины Хлебниковой началось заражение тканей лица
08:45, 03.12.2021
Всегда сдержанный Путин ударил кулаком по столу во время доклада главы Минтруда о зарплатах
05:00, 03.12.2021
Пьяная бабушка пыталась зарезать малолетнего внука
20:00, 02.12.2021
Убивший троих пенсионер скрывался от полиции в платье
14:12, 02.12.2021
Трассу Москва-Казань подумывают продлить до Китая
10:35, 02.12.2021
Завуч сбила школьницу и вместо больницы повезла ее катать по городу
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Смертность в России за последний год стала рекордной со времен ВОВ
08:59, 02.12.2021
Старшеклассник умер прямо на итоговом сочинении в классе
08:21, 02.12.2021
Зависимых вычислят на глазок: новый порядок выдачи справок водителям начнет работать с 1 марта
07:00, 02.12.2021
В колонии покончил с собой Академовский маньяк Лыткин
05:00, 02.12.2021
Путин готовится сделать важные заявления 23 декабря, журналистов для освещения Кремль выберет сам
00:01, 02.12.2021
Участковый украл из квартиры умершего ветерана ВОВ боевые награды
19:00, 01.12.2021
Иммунолог сообщил, когда в России начнется пятая волна коронавируса из-за омикрон-штамма
13:17, 01.12.2021
Бабушка-паук сбежала от полиции по балконам после того, как пригрозила взорвать дом
12:59, 01.12.2021
Срок действия ПЦР-тестов сократят с 72 до 48 часов из-за омикрон-штамма коронавируса
11:34, 01.12.2021
Успешный бизнесмен совершил суицид прямо на глазах у бывшей возлюбленной
09:39, 01.12.2021
Трехлетняя девочка голышом выпрашивала еду и воду у доставщика в подъезде
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Мужчина задохнулся без кислорода в ковидном госпитале
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Челябинский аэропорт закрыли из-за ночного ЧП с самолетом из Казани с 32 пассажирами
07:00, 30.11.2021
Российские власти решили не использовать слово «QR-код» из-за негатива граждан
06:00, 30.11.2021
Искусственный разум займется анализом психики россиян по социальным сетям
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Попросила прохожих вызвать скорую: школьницу госпитализировали после изнасилования педофилом
20:00, 29.11.2021
В Кремле рассказали о дальнейших мерах по штамму коронавируса Омикрон
19:00, 29.11.2021
Певец Элвин Грей снялся в новогодней комедии «Елки-8»
11:40, 29.11.2021
Охранявший осужденного полицейский спросонья ранил себя и выстрелил в коллегу
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Мужчину и молодую девушку нашли убитыми в закрытой квартире
09:08, 29.11.2021
Воля случая: мужчина вышел на балкон и выпал с 16 этажа на случайного прохожего
08:36, 29.11.2021
Умирающий от коронавируса идейный антиваксер попросил перед смертью сделать ему прививку
08:23, 29.11.2021
В ВОЗ заявили, что переболевшие коронавирусом могут заразиться штаммом омикрон
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Онколог перечислил продукты, которые провоцируют развитие рака
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Главный пристав региона вломился к беременной подчиненной со спецназом
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Полиция арестовала депутата за изнасилование 14-летней девочки
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Бывшего министра образования приговорили к 5 годам колонии за педофилию
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ФСБ задержала студента, который угрожал расстрелять однокурсников и педагогов
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Маленький ребенок получил пулевое ранение, находясь в больнице
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11-летний житель Татарстана просто упал во дворе, но лишился ноги и теперь рискует лишиться жизни
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Путин не решил, будет ли баллотироваться на пост президента в 2024 году
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Названы причины COVID-19, при которых людям нужно вызвать «скорую»
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В одной из московских школ произошла стрельба
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Путин назвал главной проблемой России низкие зарплаты
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В Чебоксарах женщина ударила ножом в шею водителя автобуса
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Лидеров финансовой пирамиды Finiko этапировали из Казани в Москву
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Вирусолог предложил ввести ежемесячный штраф за отказ от вакцинации от COVID-19
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Дворники нашли завернутые в ковер человеческие кости
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КАМАЗ заявил о повышении окладов работникам с октября
11:50, 16.09.2021
Росатом планирует построить в Набережных Челнах мусорный завод за 400 млн рублей
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Мужчина задушил 8-месячную дочь своей сожительницы
09:48, 11.09.2021
Следователь сумел обмануть всех и сбежать с полученной взяткой в 3 миллиона рублей
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Хотела большой и чистой любви: молодую девушку жестоко изнасиловали после первого свидания
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Российский диетолог рассказала, какая еда вызывает раннее старение
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Опубликованы кадры из шалаша, в котором изнасиловали и убили двух десятилетних школьниц
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Шойгу заявил о намерении построить в Сибири новые города и перенести туда столицу
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В Казани их много: где прячутся старинные клады в столице Татарстана
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Подросток-байкер сбил семью с двумя детьми
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Мужчину убили из-за 5 миллионов и спрятали тело в матрасе
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После массовой драки полиция задержала около 10 человек
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Детского врача-психиатра подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки
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Президент России поручил начать выплаты на школьников со 2 августа
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За границу в пандемию: что нужно знать туристу?
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Задел кондиционер и умер: правоохранители разбираются в смерти 9-летнего мальчика
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В Омской области сына-суицидника подозревают в расправе над матерью-инвалидом
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Сталин, бесы и слепцы: 9 задокументированных чудес, сотворенных Казанской иконой Божией матери
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Вирусологи назвали новые симптомы у болеющих коронавирусом
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Тело пропавшей молодой женщины нашли залитым в бетон в овраге
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Тушу неизвестного зверя вынесло на берег - ученые не знают, кто это такой
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В России появились мошенники, предлагающие бонусы за прививки от ковида
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3 года и штраф в полмиллиона: Путин подписал закон, ужесточающий наказание за повторную пьяную езду
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Пятилетняя девочка запуталась в веревке на самодельных качелях и погибла
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Губа разбита, глаз выдавлен: медиков обвинили в избиении умирающей пенсионерки
17:01, 29.06.2021
Живем, как в пещере: жители дома в Казани месяц сидят без газа из-за соседа, который пропал
13:33, 29.06.2021
Планы меняются: в Кремле признали, что привить к осени 60% населения точно не получится
12:33, 29.06.2021
А все началось с обычного дождя: трехлетняя девочка и двое пенсионеров погибли в выгребной яме
11:21, 11.06.2021
Событие, изменившее жизнь страны: прошел месяц со дня кровавого расстрела в школе Казани
13:53, 08.06.2021
Убьют: медики Зеленодольской ЦРБ заявили, что начальство кошмарит их так, что они боятся жить
12:17, 05.06.2021
Он жив: гражданская жена пропавшего рыбака-казанца ищет его сама и подозревает криминал
11:57, 04.06.2021
Приходите завтра: жители Казани жалуются на мебельщиков, которые их цинично обманывают
11:33, 31.05.2021
Детский кешбэк: как жителям Татарстана отправить детей на отдых вдвое дешевле - инструкция
10:02, 31.05.2021
Вы че творите?: житель Казани требует наказать банк за передачу его личных данных непонятно кому
15:25, 26.05.2021
Он хотел подражать: мать обвиняемого в терроризме первоклашки из Казани рассказала, как было дело
13:45, 25.05.2021
Перестать экономить: активист рассказал, что может сделать новый глава Метроэлектротранса Казани
14:38, 21.05.2021
Думаю, меня хотели убить: полиция отказалась расследовать дело избитой жительницы Казани
14:15, 18.05.2021
Нужно достать боль: психологи рассказали, как дети и родители переживают стрельбу в школе Казани
18:01, 14.05.2021
Люди в страхе, стрелок добился цели, а где вы были?: активист в Казани пикетирует ФСБ, МВД, мэрию
16:54, 12.05.2021
Когда вместо звонка раздаются выстрелы: стрельба в российских школах, или чему нас учит история
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
14:54, 28.04.2021
У нее бывают заскоки: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:17, 26.04.2021
Сказали, ждать смерти: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
11:39, 15.04.2021
Меньше миллиона не брали: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
Не виновен: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
Мне терять уже нечего: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
Никогда себе не прощу: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
Хлеб делили, думал, братья: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
Роли четко распределены: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
Деньги отмывают, а щенки умирают: зоозащитники в Казани требуют закрыть Зооцентр
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
Это уже надломленные люди: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
17:45, 20.02.2021
Дети просились с ним: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
14:10, 19.02.2021
Если это и памятник, то хрущевской эпохе: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
14:02, 18.02.2021
Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
Ситуация сложная, не скрываем: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
15:43, 14.07.2020
В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
20:45, 11.12.2019
«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
18:44, 05.02.2019
«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
16:02, 25.01.2019
Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
10:41, 18.01.2019
Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожникипаркуют там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост Вконтакте на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
Мне сломали 3 ребра. Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью