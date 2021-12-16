УНИКС громит московский ЦСКА и продолжает творить историю: казанцы уже в топе баскетбольной Евролиги

Казанский УНИКС продолжает побеждать и творить историю. В рамках очередного игрового дня баскетбольной Евролиги коллективом из столицы Татарстана со счетом 88:67 был разгромлен действующий чемпион России и один из сильнейших клубов Европы ЦСКА. Особую пикантность этой победе придает то, что она стала для УНИКСа уже второй над армейцами в этом сезоне. Месяцем ранее московский клуб был повержен в Казани в рамках Единой Лиги ВТБ (69:64).



Фото: unics.ru

Несмотря на то, что до начала встречи ЦСКА опережал казанский клуб в турнирной таблице Евролиги, многие эксперты не могли назвать явного фаворита предстоящей встречи. А кто-то и вовсе считал, что серия из 12 побед в 14 матчах казанцев на этом матче лишь продолжится. В свою очередь, букмекеры совсем не верили в победу гостей - на УНИКС можно было поставить с коэффициентом 4, а на ЦСКА - 1.3. В глазах ставочников, армейцы выглядели самыми, что ни на есть фаворитами, но игра распорядилась иначе.

Стоит также отметить, что команды вышли в своих самых боевых составах, которые только можно представить. Например, еще месяц назад, когда УНИКС победил в Казани, фанаты армейцев вполне справедливо сетовали на отсутствие многих лидеров - Дэниела Хэккета, Йоханнеса Фойгтмана, Марюса Григониса и Николы Милутинова. В Москве же все вышеназванные оказались в обойме. То же самое касается и УНИКСа, в строй которого, наконец, вернулся Андрей Воронцевич, для которого игра против родного ЦСКА должна была стать особенной.



Фото: unics.ru

И во многом именно классная игра Воронцевича и его 8 очков в первой половине первой четверти стали неким катализатором успеха команды в этой встрече. Первая десятиминутка осталась за УНИКСом - 27:21, но свой главный рывок, который и предопределил исход встречи казанцы сделали во второй четверти.

Наверняка, уже вся Евролига знает о том, что самая сильная сторона нынешнего УНИКСа - это оборона. Мадридский «Реал», «Милан» и «Маккаби» не дадут соврать. И то, что сделали подопечные Велимира Перасовича с ЦСКА во второй четверти иначе как деклаccированием не назовешь. За 10 минут армейцы удосужились набрать всего 7 очков. У ЦСКА в атаке не получалось абсолютно ничего - Тони Джекири и Марио Хезонья подбирали все под своим щитом, Джон Браун в привычном стиле нагнетал так, что армейцам приходилось разве что бросать только из-за дуги, а трешки у ЦСКА в тот день не летели от слова совсем - всего 28% за всю игру. К сравнению, снайперы УНИКСа набрали на все 60.

Казанцы же умело и довольно быстро убегали в отрывы, вколачивая данки на любой вкус и цвет. Кстати, вновь покуражился Хезонья, а его аллей-уп из-за спины после передачи Лоренцо Брауна, наверняка, вновь займет призовое место в хит-параде лучших моментов игровой недели. Первая половина же, в свою очередь, закончилась со счетом 28:46 - отыграть такое против УНИКСа Перасовича в нынешних реалиях практически невозможно.

После большого перерыва было ощущение, что ЦСКА вышел сверхмотивированным. Однако, одной только мотивации явно не хватило. Третья четверть вновь оказалась за Казанью. Здесь стоит отметить тренерскую гибкость Перасовича, который в нужный момент выпустил на паркет Артема Клименко (2,15 метров), чтобы тот боролся под кольцом с Милутиновым.

Ну и в целом, план сработал - лидер армейцев набрал всего 6 очков, а ЦСКА за всю вторую половину не только не смог сократить отставание, но и сделал его еще более явным. В пиковые моменты отрыв составлял +29 - главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис был в бешенстве. На другой половине площадке главный тренер казанцев улыбался и похлопывал по плечу О Джей Мэйо, который вновь продемонстрировал свою пользу на дуге и показал, за что его приглашали в УНИКС.



Фото: unics.ru

Вообще, в этой игре было тяжело отметить кого-то конкретно одного. Каждый игрок казанского клуба провел матч на очень высоком уровне, начиная от Клименко и заканчивая Айзея Кэнааном. Но болельщики выбрали лучшим игроком матча Марио Хезонью, который впервые в своей карьере оформил дабл-дабл в матче Евролиги, оформив 18 очков и 10 подборов.

Сама же игра закончилась со счетом 88-67. В последний раз в Москве УНИКС побеждал два с половиной года назад, а еще ранее лишь в 2011 году. Так что эта победа над ЦСКА в гостях стала для казанцев всего третьей в истории. А уж с таким счетом УНИКС никогда не побеждал и подавно.



Фото: unics.ru

После этого выигрыша УНИКС поднялся на пятую строчку в турнирной таблице Евролиги и теперь делит ее сразу с двумя другими российскими командами - «Зенитом» и ЦСКА. Однако, в отличие от них, коллектив Перасовича имеет более солидную разницу мячей.

Казанцы медленно, но верно закрепляют свое место в заветной восьмерке, а в следующей игре предоставится прекрасная возможность для того, чтобы свои позиции в таблице даже улучшить. Уже в эту пятницу в 19:00 УНИКС примет в домашнем Баскет-Холле в Казани слабейшую команду Евролиги к данному моменту - литовский «Жальгирис». Так что при удачном стечении обстоятельств к концу этой недели казанцы могут стать уже третьими, и в ранге одной из сильнейших команд Евролиги 22 декабря отправиться в гости к единолично сильнейшей - испанской «Барселоне».

Евролига. Регулярный чемпионат. 15 декабря. «Мегаспорт»

ЦСКА (Москва) – УНИКС (Казань) – 67:88 (21:27, 7:19, 23:26, 16:16)

УНИКС: Хезонья (18 + 10 подборов), Л.Браун (10 + 8 передач), Д.Браун (10 + 4 подбора), Узинский (3), Брентли (0) – старт; Мэйо (14), Воронцевич (8), Джекири (6 + 8 подборов), Клименко (0).