Сборная России уступила в решающей игре за выход на ЧМ: все возможные соперники в стыковых матчах

Сборная России по футболу проиграла Хорватии со счетом (0:1) в решающем матче за первое место в группе H. Таким образом, наша национальная команда упустила прекрасную возможность попасть на предстоящий Чемпионат Мира напрямую.

Поражение в последнем туре от хорватов отбросило сборную Валерия Карпина в стыковые матчи. Однако и там легкой прогулки не будет. Команды, попадающие прямо сейчас в стыки по уровню как минимум не слабее российской сборной. Давайте разберемся, с кем Россия может сыграть матчи на вылет, и когда и где пройдут эти самые стыковые матчи.



Фото: rfs.ru

Что из себя представляют стыковые матчи?

В стыковых матчах примут участие 12 команд - 10 вторых мест в каждой из групп европейского отбора, а также два победителя групп Лиги Наций, которые не взобрались на первое или второе место в квалификации ЧМ. 12 сборных разделят на 3 сетки по 4 команды в каждой (6 полуфиналов и 3 финала). Таким образом, из 12 команд в стыках на Чемпионат Мира попадут всего лишь 3. Звучит сурово.

Стоит отметить, что противостояния будут одноматчевыми, поэтому здесь большую роль будет играть преимущество домашнего поля. На стадиях полуфинала хозяин стадиона будет выбираться, исходя из результатов группового этапа. 6 команд с наибольшими очками окажутся в числе сеяных, то есть сыграют полуфинальные матчи дома, и еще 6 команд окажутся, соответственно, несеяными.



Фото: rfs.ru

Да, звучит сложновато, но чтобы как-то поднять вам настроение, скажем, что с вероятностью в 99% Россия сыграет свой первый матч дома. Что касается финала, то хозяин этих поединков будет выбираться путем слепого жребия.

Кто еще сыграет в стыках?

На данный момент путевку на матчи на вылет помимо России себе обеспечили семь сборных: Португалия, Швеция, Шотландия, Уэльс, Чехия, Австрия, Северная Македония.

И еще также в стыках окажется кто-то из пар/трио Италия/Швейцария, Финляндия/Украина, Нидерланды/Турция/Норвегия и Англия/Польша. Полный список участников определится сегодня/завтра.

Каковы шансы нашей сборной?

Поскольку мы уже определились с тем, что Россия почти точно окажется в числе сеяных команд, соответственно это даст огромное преимущество не только в плане домашнего поля, но и в плане потенциального соперника. Вместе с нашей командой сеяными будут Португалия и Швеция, так что как минимум в полуфинале мы избежим более грозного соперника и скорее всего будем фаворитами. Сейчас в числе несеяных находятся Австрия и Северная Македония.



Фото: rfs.ru

Однако, уже в финале, если Россия, конечно, там окажется, соперник будет уже какой угодно. Вплоть от Финляндии до Италии. Одно "но" - ФИФА по традиции разведет нас с украинцами.

Когда играют?

Стыковые матчи пройдут весной следующего года. Полуфиналы планируется провести 24-25 марта, а финалы 28-29 марта. Сам Чемпионат Мира, который пройдет в Катаре пройдет через год в декабре.