Казанский УНИКС на домашнем паркете оказался сильнее казахстанской "Астаны" 71:59 и одержал шестую победу в семи последних матчах.

С самого начала встречи казанцы на правах фаворитов вырвались вперед и далее инициативу уже не упустили. Стоит отметить, что в матче большое время получили игроки резерва. А лидер команды Андрей Воронцевич и вовсе пропускал игру по причине ротации.

Самым результативным в составе УНИКСа уже по традиции стал хорват Марио Хезонья, записавший на свой счет 18 очков, 9 подборов и 3 передачи. Кроме того, свою лучшую игру в этом сезоне выдал американец Джаррелл Брэнтли - 14 очков, 9 подборов и 2 передачи.

После этой победы УНИКС упрочил свое лидерство в Единой Лиге ВТБ. Следующие игры в рамках баскетбольной Евролиги состоятся уже на этой неделе - в Казани против итальянского "Милана" и немецкой "Альбы" 17 и 19 ноября, соответственно.