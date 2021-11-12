УНИКС выиграл на последних секундах и одержал 5 победу в 6 матчах: казанцы рвутся в топ-8 Евролиги

Казанский УНИКС обыграл в гостях греческий «Панатинаикос» (74:72) в девятом туре баскетбольной Евролиги и впервые приблизился к заветной восьмерке. Теперь от попадания в топ-8 казанский коллектив отделяет расстояние всего в одну победу.

Эта победа стала для УНИКСа уже пятой в шести последних матчах. После дуплета на домашнем паркете над «Басконией» и мадридским «Реалом» подопечные Велимира Перасовича явно поймали кураж. Две победы в Евролиге над «Пармой» и ЦСКА, поражение в 3 очка от одного из лидеров Евролиги АСВЕЛа и вот теперь победа над «Панатинаикосом».



Фото: unics.ru

Мы уже и забыли, что такое, когда УНИКС выходит на матч Евролиги в ранге фаворита. Вчера был как раз такой случай. Казанцы после тяжелого старта, наконец, нашли свою игру - идут первыми в Единой Лиге ВТБ. «Панатинаикос» же в домашнем чемпионате идет лишь в середине таблицы, а в главном европейском турнире дела у команды Димитриса Прифтиса еще хуже. Ну на самом деле хуже там они только у «Жальгириса».

Для греческого специалиста эта игра определенно была особенной. Бывший главный тренер УНИКСа впервые встретился против своей команды после недавнего расставания. К этому же числу можно отнести американского форварда Окаро Уайта, который в прошлом сезоне также защищал цвета казанской команды.



Фото: unics.ru

Перед игрой Перасович делал акцент на том, что у греков будет сумасшедшая поддержка трибун, которая наверняка сыграет свою роль в матче.

"Мы знаем, насколько тяжело играть на арене ОАКА, где «Панатинаикос» всегда получает колоссальную поддержку своих болельщиков. Это команда, которая предпочитает очень быстрый баскетбол и гораздо лучше выступает дома. Я испытываю большое уважение к сопернику и их тренеру. Если мы хотим победить, то должны сыграть по-настоящему хорошо" - заявил главный тренер УНИКСа.

И надо сказать, что определенное давление со стороны болельщиков принесло свои плоды. Как минимум Марио Хезонья был не столь ярок, каким мы привыкли его видеть. Очень часто хорват тушевался в простых ситуациях и по итогу впервые за долгое время не набрал за 4 четверти даже 10 очков.



Фото: unics.ru

Зато вернулся в строй Андрей Воронцевич, выдавший один из лучших своих матчей в этом сезоне. На матч с французским АСВЕЛом российский форвард не отправился из-за повреждения, и вероятно именно его отсутствие негативно сказалось на итоговом результате той встречи.

Воронцевич набрал 15 очков, ровно столько же записал на свой счет и Айзея Кэнан, который продолжил забрасывать фирменные трехи, будто бы продолжая матч против ЦСКА. Ну и нельзя не отметить 8 подборов и 13 очков Лоренцо Брауна - до дабл-дабла ему не хватило совсем чуть-чуть.



Фото: unics.ru

В целом, игра была очень равной, и ни одну из четвертей какая-либо из команд не выиграла с отрывом более чем в 2 очка. Единственный разрыв произошел во время стартовой пятиминутки, которая осталась за хозяевами. В какой-то момент ПАО вел уже 9-1, но УНИКС вовремя встрепенулся и сравнял счет к концу первой четверти - 15:15. Далее команды шли ноздря в ноздрю, но большую часть игры впереди шли именно греки.

Переломить ход ситуации получилось лишь в самой концовке встрече. За 19 секунд до финальной сирены Лоренцо Браун взял мяч и инициативу в свои руки и сделал счет 74-72. На то, чтобы сравнять счет или же выйти вперед у «Панатинаикоса» оставалось 19.6 секунд.



Видео: vk.com/unicsbasket

И у тех, и у других на паркет вышли все сильнейшие. УНИКС классно отзащищался и не оставил шансов. 74:72 - четвертая победа казанского коллектива в нынешнем розыгрыше Евролиги. Впереди две домашние игры против лидера итальянского «Милана» и аутсайдера немецкой «Альбы».

Евролига. Регулярный чемпионат

Панатинаикос (Афины, Греция) – УНИКС (Казань, Россия) – 72:74 (15:15, 21:20, 18:19, 18:20)

11 ноября. Олимпийский спортивный центр (О.А.К.А.)