Испанская Marca: Хвича проявил себя в самое время, чтобы испанские клубы обратили на него внимание

Сборная Грузии по футболу во вчерашнем матче отборочного раунда к Чемпионату Мира по футболу 2022 довольно сенсационно победила Швецию со счетом 2:0. Дублем в составе грузин отметился полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия.

Особенной эту победу делает то, что сама Грузия уже потеряла все шансы на выход на Чемпионат Мира, а вот шведы до сих пор имеют для этого все возможности. Так, до этого матча Швеция шла на первом месте в своей группе, опережая на 2 очка сборную Испании - в случае победы скандинавы могли сделать серьезную заявку на прямую путевку в Катар. Но Хвича Кварацхелия серьезно подпортил шведам настроение, и благодаря этому Испания вновь вышла на первое место в группе B.

По этому поводу активизировались испанские СМИ, которые снова вспомнили о грузинском хавбеке "Рубина" и начали массово писать о нем. Высказался и главный испанский спортивный портал "Marca".

"Футболист «Рубина», вероятно, не особо известный широкой аудитории, проявил себя в максимально удачное время, чтобы на него обратили внимание любители испанского футбола.

Получавший звание лучшего молодого игрока РПЛ дважды кряду вингер является восходящей звездой грузинского футбола, а также одним из тех, кто мечтает выступать за топ-клуб Европы. «Верю, что Хвича однажды перейдёт в «Реал» или «Баварию», - как-то сказал его агент. И упоминание «сливочных» не было случайным. Его отец также был футболистом и выступал за сборную Азербайджана, и в одном из интервью он сказал: «Хвича болеет за «Реал».

Он забил два гола в ворота Швеции, а до этого поражал ворота и Испании. Но именно вчерашняя игра со скандинавами заставит звучать фамилию Кварацхелия ещё громче, ведь на рынке всегда внимательно следят за многообещающей молодёжью."

В нынешнем отборе Хвича является лучшим бомбардиром сборной Грузии. В 7 матчах на его счету 4 гола, в том числе и один в ворота Испании.