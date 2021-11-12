"Ак Барс" и московское "Динамо" уже в ближайшее время могут совершить обмен. Об этом сообщает журналист "Спорт-Экспресс" Артур Хайруллин.

Как сообщается, в Москву вскоре должен поехать защитник казанцев Никита Лямкин, а в обратную сторону отправится Вячеслав Войнов. Ранее уже сообщалось о том, что "Ак Барс" претендует на Войнова вместе с Вадимом Шипачевым.

В нынешнем сезоне на счету Войнова 22 очка в 24 матчах. В 2012 и 2014 годах вместе с Лос-Анджелес Кингс дважды становился двукратным обладателем Кубка Стэнли, а в 2017 выиграл Кубок Гагарина в составе СКА.