Сборная России разгромила Кипр, Карпин побил рекорд, а команда в шаге от выхода на Чемпионат Мира

Сборная России по футболу в 9 туре отборочного раунда Чемпионата Мира по футболу уверенно разгромила сборную Кипра со счетом 6:0 и сохранила лидерство в группе H. Теперь у команды Валерия Карпина 22 очка, а идущая второй Хорватия, уступает от нашей сборной всего на 2 балла.

Решающая игра же пройдет именно с хорватами и именно в гостях - вот там-то и решится, кто получит прямую путевку в Катар, а кто отправится в нелегкое путешествие в стыковые матчи. Фактически в Сплите нас устроит и ничья. Но, как мы знаем, такой расклад для сборной России никогда ничем хорошим не заканчивается: вспомним Грецию на Евро-2012, Алжир на ЧМ-2014, Данию на Евро-2020. Примеров масса - результат один. Тем сложнее будет в Хорватии. Ну а пока о матче с Кипром.

Фото: rfs.ru

Стартовый состав на игру особо не удивил. Потенциально этот состав выглядел сильнейшим из всего того, что было предоставлено Карпину на ноябрьский цикл, не считая обороны. Там в старте вышли Сергей Терехов и Максим Осипенко, которые с хорватами наверняка не сыграют - Георгия Джикию и Вячеслава Караваева тренерский штаб перед важнейшим матчем решил поберечь.

Немного смутило присутствие на поле Александра Головина. Да, в последний раз за сборную полузащитник «Монако» выходил 2 месяца назад как раз против тех же самых киприотов, и для того, чтобы перед Хорватией набрать форму, необходимо было потрогать мяч и почувствовать игру. Но при этом Головин висел на дисквалификации, то есть получи он желтую с Кипром - в следующей игре он бы уже не вышел и это был бы провал. Однако, Александр играл максимально аккуратно, а спустя 57 минут после того как игра была сделана, спокойно пошел отдыхать. Что касается нападения, то на острие вышел Федор Смолов, а по краям Алексей Миранчук и Андрей Мостовой.



Фото: rfs.ru

Игра началась довольно стремительно. Счет был открыт уже на 4 минуте встречи, после прострела Сутормина Смолов откатил на Александра Ерохина и тот сделал 1:0. Интересно, что предшествовал этой атаке высокий прессинг наших ребят. Да, именно тот самый, которому Карпин учится у «Ливерпуля» Юргена Клоппа и который он пытается ставить в сборной России. Правда против более сильных соперников такая довольно рискованная структура прессинга не всегда работает: те же словаки в Казани делали с нами что хотели.

Но справедливости ради, выстраивать такую сложную систему в сборной, когда в наличии у тренера есть разве что две тренировки и пара теорий, очень сложно. Да и у руля Карпин находится всего 6 матчей, так что такой порыв и стремление играть в интересный футбол заслуживает только уважения. После гола игра немного притихла и завершилась все теми же 1:0 в пользу России.



Фото: rfs.ru

Второй тайм начался также, как и первый. Спустя несколько минут после выхода из раздевалки, россияне забили второй. В этом случае уже гол сделал Миранчук, подхвативший мяч чуть ли не в середине поля, а затем выкативший его на пустые ворота Смолову. Тому лишь оставалось подставить ногу. Но все же эту игру Миранчуку стоит записать в пассив, нежели в актив. В первом тайме у него было 0 выигранных единоборств и 0 обостряющих действий. Тренер дал полузащитнику «Аталанты» отыграть матч полностью, но с хорватами он скорее всего начнет со скамейки.

Сразу же после второго гола залетели третий (Андрей Мостовой) и четвертый (Алексей Сутормин) - Кипр посыпался. К тому времени лидеры сборной России сели на скамейку, а на поле вышли те, кому необходимо было доказывать. В итоге, Антон Заболотный забил пятый, а под самый занавес встречи Ерохин сделал дубль и поставил точку в матче. 6:0.



Фото: rfs.ru

В целом, игра сборной в очередной раз порадовала, и все прошло идеально. Команда не потратила много сил, не потеряла лидеров, уверенно победила и в хорошей форме подходит к главной игре этого года.

Что касается Валерия Карпина, то после этой победы он стал первым тренером в истории сборной, выигравший 5 из 6 первых официальных матчей. В каком-то роде он уже вошел в историю, но если его команда не проиграет в Хорватии, то этот старт станет лучшим не только в истории России, но и Советского Союза.

Знаем, что сложно. Верим, что сможете.