Рубин тратит на зарплаты больше миллиарда: Цифры удивляют, Хвича - один из самых низкооплачиваемых

Спортивный портал Salary Sport, специализирующийся на обнародовании информации по зарплатных ведомостям спортивных клубов, на своем сайте рассказал о том, сколько казанский "Рубин" тратит на зарплаты игроков в этом сезоне. Так, в огромном списке оказалось целых 40 футболистов, включая игроков молодежного состава клуба.

Самыми высокооплачиваемыми футболистами стали черногорский полузащитник Сеад Хакшабанович и защитник Илья Самошников - оба получают чуть более 1 миллиона евро в год. Далее идет нападающий Джордже Деспотович - 973 тысячи евро в год. Лидеры "Рубина" Хван Ин Бом и Оливер Абильдгор получают по 912 тысяч евро, капитан команды Филип Уремович - 790 тысяч евро, а главный актив "Рубина" Хвича Кварацхелия, оцениваемый порталом Transfermarkt в 18 миллионов евро, получает мизерные на уровне своих партнеров 60 тысяч евро в год. Примерно столько же получает и вратарь команды Юрий Дюпин.

Общая зарплатная ведомость в "Рубине", если верить данному сайту, составляет более миллиарда рублей в год. По данному показателю казанцы идут лишь на 10-м месте во всей лиге. Больше, чем "Рубин" тратят "Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Динамо", ЦСКА, "Краснодар", "Ростов", "Сочи" и "Арсенал".