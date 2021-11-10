Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, экс-депутат Госдумы РФ Алина Кабаева выиграла международную спортивную премию Sport Movies & TV 202, получив аналог "Оскара" в мире спортивного вещания. Об этом сообщают "Известия".

Как сообщается, таким образом жюри фестиваля отметило вклад российской спортсменки в популяризацию спорта. Сама церемония проходила в Милане, а награду чемпионке вручала сборная Италии по художественной гимнастике.

Кабаева получила награду за организованный ей фестиваль художественный гимнастики "Алина". По словам президента федерации Франко Аскани, "Алина " демонстрирует уровень, до которого Италии идти еще долго.