Сразу четыре баскетболиста казанского УНИКСа вызваны в стан национальной сборную России на матчи отборочного раунда к Чемпионату Европы-2022. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Так, впервые в клубной истории в заявку национальной команды вошли сразу четыре представителя УНИКСа: форварды Евгений Валиев и Георгий Жбанов, а также защитники Вячеслав Зайцев и Артем Комолов.

Напомним, в конце ноября сборная России под руководством сербского наставника Зорана Лукича проведет две домашние игры в Санкт-Петербурге против сборных команд Италии и Исландии, 26 и 29 ноября, соответственно.