Казанский "Рубин" заинтересован в приобретении нападающего "Нефтехимика" и по совместительству лучшего бомбардира Футбольной Национальной Лиги Александра Юшина. Об этом сообщает "РБ-Спорт".

Как сообщается, помимо "Рубина" в своих рядах Юшина хотят видеть еще два клуба РПЛ: "Урал" и "Краснодар". У Юшина есть отступные в контракте с клубом — сумма составляет около 10 миллионов рублей, что посильно для клубов РПЛ. Вероятность перехода футболиста уже в это в зимнее трансферное окно очень велика.

В нынешнем сезоне на счету нападающего 16 голов и 4 голевых передачи в 21 матче ФНЛ. В свою очередь, нижнекамский "Нефтехимик" располагается на 6 строчке в турнирной таблице и продолжает борьбу за выход в РПЛ.