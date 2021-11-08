Нападающий казанского "Ак Барса" Дмитрий Воронков назначен капитаном сборной России по хоккею на первый этап Евротура в сезоне Кубок Карьяла. Об этом сообщил главный тренер команды Олег Браташ.

"Мы везем на турнир молодой состав. Там есть как кандидаты на поездку на молодежный чемпионат мира, так и кандидаты в первую сборную и на поездку на Олимпийские игры. Поэтому это будет хорошая проверка игроков, хороший этап к вышеназванным соревнованиям. Мы сегодня только собрались, роль каждого члена тренерского штаба в процессе обсуждения, причем весьма активного, поэтому пока не могу ответить насчет роли Олега Валерьевича (Знарка, консультанта). Капитаном будет Воронков, ассистенты - Марат Хуснутдинов и Александр Никишин", - заявил Браташ.

Кубок Карьяла пройдет в Хельсинки с 11 по 14 ноября. Сборная России является действующим победителем турнира и Евротура.