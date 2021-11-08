Защитник казанского "Рубина" и сборной России Илья Самошников не сможет помочь национальной команде в ноябрьских матчах квалификации Чемпионата Мира-2022. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Как сообщается, помимо Самошникова, который продолжает восстанавливаться после травмы, за сборную в ноябре не сыграет также Арсен Захарян.

В ноябре сборная России проведёт два матча квалификации ЧМ-2022. 11 ноября в Санкт-Петербурге россияне примут сборную Кипра, а 14 ноября в Сплите сыграют с Хорватией.