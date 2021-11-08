Уроженец Казани Денис electronic Шарипов стал чемпионом мира по CS:GO в составе российско-украинской команды Natus Vincere (NAVI) и стал седьмым самым богатым игроком в CS:GO в мире.

Так, российско-украинская команда выиграла мэйджор в Стокгольме, обыграв в финале европейскую команду G2 со счетом 2:0, и забрала главный приз - один миллион долларов. Для NAVI победа на столь крупном турнире стала первой за всю историю существования команды.

В состав NaVi входят россияне Денис Шарипов (electronic), Кирилл Михаилов (Boombl4), Илья Залуцкий (Perfecto), а также украинцы Александр Костылев (s1mple) и Валерий Ваховский (B1t). Общий призовой фонд турнира в Стокгольме составил 2 миллиона долларов.