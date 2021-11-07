Казанский "Рубин" с разгромным счетом (5:1) проиграл "Ростову" в 14 туре Российской Премьер-Лиги.

При этом казанцы первыми открыли счет в матче - на 36 минуте отличился Солтмурад Бакаев. Затем забивали только ростовчане - Хорен Байрамян, Дмитрий Полоз, Понтус Алмквист, Али Соу и Даниил Глебов довели счет до неприличного. 5:1 - победа "Ростова".

В последний раз "Рубин" пропускал 5 два года назад от "Зенита". После этого поражения рубиновые остались на восьмой строчке в турнирной таблице.