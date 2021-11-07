Казанский УНИКС обыграл московский ЦСКА в рамках очередного тура баскетбольной Единой Лиги ВТБ со счетом 69:64. Эта победа стала для казанского клуба первой за последние 9 матчей противостояния против армейцев.

Так, самыми результативными игроками в составе обеих команд стали игроки УНИКСа: Айзея Кэнан - 25 очков, 4 подбора и 2 передачи, а также Марио Хезонья - 21 очко, 6 подборов и 2 передачи.

Благодаря этой победе казанский коллектив вышел на первое место в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ.