В России может появиться новый суперклуб: арабские шейхи собираются купить московский Спартак

Представители арабской компании City Football Group, владеющей акциями английского "Манчестер Сити", заинтересованы в приобретении московского "Спартака". Об этом сообщает Baza.

Как сообщается, британские представители компании уже вылетели в Москву и провели встречу с руководством "Спартака". City Football Group может приобрести 20 процентов акций московского клуба. Компания рассматривает это как выход на новый рынок.

Активами City Football Group являются футбольные клубы по всему миру. Среди них "Манчестер Сити", "Мельбурн Сити", "Нью-Йорк Сити", "Мумбаи Сити" и так далее. В случае приобретения красно-белых, название клуба меняться не будет.

Основным владельцем "Спартака" на данный момент является российский бизнесмен и вице-президент "Лукойла" "Леонид Федун. Он приобрел акции клуба весной 2004 года.