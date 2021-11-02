Футболист сборной Украины заявил, что люди с нетрадиционной ориентацией не должны существовать

Нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины по футболу Артем Беседин резко высказался об отношении к представителям нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом игрок заявил в интервью на ютуб-канале «ОТДУШИВДУШУ».

"Есть мальчики, есть девочки. Все. У меня есть сын. Я не хочу, чтобы он рос и смотрел на геев. Людей с нетрадиционной ориентацией в принципе не должно быть" - сказал Беседин.

Кроме того, украинца крайне возмутило количество представителей ЛГБТ-сообщества в Европе.

"У нас тут еще все по-божески в этом плане, а там их куча. Эти клубы, флаги, ходят там за ручку. Я не могу на это смотреть".