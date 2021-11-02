Жеребьевка 1/8 финала Кубка России по футболу: казанский Рубин и челнинский КАМАЗ ждут соперников

Жеребьевка 1/8 финала Кубка России по футболу состоится 2 ноября в 19:00. Об этом сообщает официальный сайт РФС.

Как сообщается, в самом мероприятии примут участие бывшие футболисты: Дмитрий Аленичев, Динияр Билялетдинов и Александр Ширко. Телеканал "Матч ТВ" покажет процедуру жеребьевки в прямом эфире.

На стадии 1/8 финала примут участие 11 победителей элитного группового раунда: "Сочи", "Чайка", "Динамо", ЦСКА, "Енисей", "Алания", "Ротор", КАМАЗ, "Нижний Новгород", "Арсенал", "Кубань" и "Балтика", а также пять участников еврокубков этого сезона: "Зенит", "Спартак", "Локомотив", "Рубин" и "Сочи".

Казанский "Рубин" абсолютно точно сыграет игру 1/8 финала дома, так как команда оказалась в числе сеяных. Что касается клуба из Набережных Челнов, то вероятность сыграть на домашней арене у КАМАЗа намного ниже: в первом раунде жеребьевки к пятерке клубов будут добавлены еще трое. Таким образом, будет составлены две корзины - сеяная и несеяная. В 1/8 финала хозяевами будут команды из первой корзины.