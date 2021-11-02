Тринадцать лет назад Рубин впервые стал чемпионом России: где сейчас игроки золотого состава?

2 ноября для "Рубина" - самая что ни на есть легендарная дата. Именно в этот день ровно 13 лет назад казанский клуб впервые в своей истории стал чемпионом страны. В начале сезона вряд ли кто-то мог себе даже представить, что именно "Рубин" выиграет Чемпионат России-2008. Все-таки предыдущий сезон команда завершила на 10 месте.

Но к 50-летнему юбилею руководство республики решило замахнуться на чемпионство и выделило солидные деньги на трансферную кампанию. К уже имеющимся лидерам, таким как Роман Шаронов, Лаша Салуквадзе, Кристиан Нобоа, Макбет Сибайя, Александр Рязанцев и Александр Бухаров к команде присоединились звездные футболисты: Сергей Ребров, Саво Милошевич, Гекдениз Карадениз, Кристиан Ансальди, Сергей Рыжиков и Сергей Семак.



Фото: rubin-kazan.ru

Даже на бумаге состав казанского клуба тогда впечатлял. А как только Курбан Бердыев сумел найти химию, простой набор хороших футболистов превратился в настоящую машину, которая за 3 тура до конца чемпионата обеспечила себе золотые медали.

Многие футболисты золотого состава уже повесили бутсы на гвоздь, а некоторые, как Александр Рязанцев и Кристиан Ансальди все еще продолжают свои футбольные карьеры. Вспомним каждого причастного к первому чемпионству в истории "Рубина".

Сергей Рыжиков

Амплуа - Вратарь

Матчей в сезоне - 26

Несколько месяцев назад встал на пост главного тренера футбольного клуба "Красава". Однако, затем со скандалом его покинул. Сейчас живет с семьей в Казани, играет в футбол и тренируется с любительской командой "Смена".



Фото: rubin-kazan.ru

Лаша Салуквадзе

Амплуа - Крайний защитник

Матчей в сезоне - 15

Экс-защитник рубиновых завершил профессиональную карьеру в 2017 году, а затем устроился на работу спортивным директором в грузинском клубе "Цхинвали".

Кристиан Ансальди

Амплуа - Крайний защитник

Матчей в сезоне - 27

Один из немногих из того состава, кто до сих пор продолжает свою карьеру. В данный момент выступает за итальянский "Торино".



Фото: rubin-kazan.ru

Александр Орехов

Амплуа - Центральный защитник

Матчей в сезоне - 10

В "Рубине" Александр провел более 6 лет, но травмы не дали ему заиграть и в 31 год после ухода из Казани он завершил карьеру. В данный момент считается одним из самых перспективных молодых российских тренеров. Работает в структуре академии "Краснодара".

Роман Шаронов

Амплуа - Центральный защитник

Матчей в сезоне - 26

С октября 2020 по июлю 2021 тренировал кипрский клуб "Пафос". Сейчас проходит обучение на тренерскую лицензию Pro и регулярно посещает матчи казанского "Рубина".



Фото: rubin-kazan.ru

Дато Квирквелия

Амплуа - Центральный защитник

Матчей в сезоне - 24

Один из самых незаметных лидеров того "Рубина" до позапрошлого сезона продолжал выступать за грузинский "Рустави", в котором два года назад и завершил свою профессиональную карьеру. Сейчас продолжает жить в Грузии.

Макбет Сибайя

Амплуа - Опорный полузащитник

Матчей в сезоне - 25

После "Рубина" сыграл на домашнем для ЮАР чемпионате мира. Сейчас живет в родном Дурбане. Воспитывает троих детей и тренирует местную команду.



Фото: rubin-kazan.ru

Сергей Семак

Амплуа - Центральный полузащитник

Матчей в сезоне - 27

Капитан казанцев в том сезоне сейчас является главным тренером петербургского "Зенита".

Кристиан Нобоа

Амплуа - Центральный полузащитник

Матчей в сезоне - 21

36-летний полузащитник продолжает стабильно играть и является лидером "Сочи". В 14 матчах этого сезона эквадорец отметился 5 голами и 5 голевыми передачами.



Фото: rubin-kazan.ru

Гекдениз Карадениз

Амплуа - Атакующий полузащитник

Матчей в сезоне - 27

Легенда казанского клуба живет в Стамбуле, но регулярно приезжает в Казань. В прошлом году в столице Татарстана открыл мечеть, которую построил на собственные средства.

Александр Рязанцев

Амплуа - Атакующий полузащитник

Матчей в сезоне - 22

Выступает в составе московского "Торпедо", с которым пытается вернуться в Российскую Премьер-Лигу. На данный момент идет с командой на втором месте.



Фото: rubin-kazan.ru

Сергей Ребров

Амплуа - Атакующий полузащитник

Матчей в сезоне - 24

В данный момент является главный тренером венгерского "Ференцвароша". Украинец возглавил клуб в 2018 году и за это время дважды привел его к победе в чемпионате и дважды вывел в групповой этап Лиги чемпионов.

Хасан Кабзе

Амплуа - Оттянутый нападающий

Матчей в сезоне - 23

После отъезда из "Рубина" поиграл во Франции и Турции, но все же российский этап карьеры принято считать самым ярким. В начале прошлого года Хасан получил тренерскую категорию и теперь работает в Турции.



Фото: rubin-kazan.ru

Роман Адамов

Амплуа - Центральный нападающий

Матчей в сезоне - 13

Закончил карьеру футболиста в 2014 году. После этого работал детским тренером в академии "Ростова", а сейчас находится на посту спортивного директора ФК "Строгино".

Александр Бухаров

Амплуа - Центральный нападающий

Матчей в сезоне - 20

Травмы не дали Бухарову толком поиграть и после ухода из "Рубина" Александр решил окончить свою профессиональную карьеру, хотя официально не объявлял об этом. По сообщению СМИ, в прошлом году проиграл два миллиона рублей в онлайн-покер. Больше о нем не слышно.



Фото: rubin-kazan.ru

Саво Милошевич

Амплуа - Центральный нападающий

Матчей в сезоне - 16

Автор золотого гола в Раменском в данный момент живет в родной Сербии. В прошлом сезоне был уволен с поста главного тренера "Партизана", сейчас ждет новых предложений по работе.