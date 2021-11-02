Тринадцать лет назад Рубин впервые стал чемпионом России: где сейчас игроки золотого состава?

2 ноября для "Рубина" - самая что ни на есть легендарная дата. Именно в этот день ровно 13 лет назад казанский клуб впервые в своей истории стал чемпионом страны. В начале сезона вряд ли кто-то мог себе даже представить, что именно "Рубин" выиграет Чемпионат России-2008. Все-таки предыдущий сезон команда завершила на 10 месте.
Но к 50-летнему юбилею руководство республики решило замахнуться на чемпионство и выделило солидные деньги на трансферную кампанию. К уже имеющимся лидерам, таким как Роман Шаронов, Лаша Салуквадзе, Кристиан Нобоа, Макбет Сибайя, Александр Рязанцев и Александр Бухаров к команде присоединились звездные футболисты: Сергей Ребров, Саво Милошевич, Гекдениз Карадениз, Кристиан Ансальди, Сергей Рыжиков и Сергей Семак.
Фото: rubin-kazan.ru
Даже на бумаге состав казанского клуба тогда впечатлял. А как только Курбан Бердыев сумел найти химию, простой набор хороших футболистов превратился в настоящую машину, которая за 3 тура до конца чемпионата обеспечила себе золотые медали.
Многие футболисты золотого состава уже повесили бутсы на гвоздь, а некоторые, как Александр Рязанцев и Кристиан Ансальди все еще продолжают свои футбольные карьеры. Вспомним каждого причастного к первому чемпионству в истории "Рубина".
Сергей Рыжиков
Амплуа - Вратарь
Матчей в сезоне - 26
Несколько месяцев назад встал на пост главного тренера футбольного клуба "Красава". Однако, затем со скандалом его покинул. Сейчас живет с семьей в Казани, играет в футбол и тренируется с любительской командой "Смена".
Фото: rubin-kazan.ru
Лаша Салуквадзе
Амплуа - Крайний защитник
Матчей в сезоне - 15
Экс-защитник рубиновых завершил профессиональную карьеру в 2017 году, а затем устроился на работу спортивным директором в грузинском клубе "Цхинвали".
Кристиан Ансальди
Амплуа - Крайний защитник
Матчей в сезоне - 27
Один из немногих из того состава, кто до сих пор продолжает свою карьеру. В данный момент выступает за итальянский "Торино".
Фото: rubin-kazan.ru
Александр Орехов
Амплуа - Центральный защитник
Матчей в сезоне - 10
В "Рубине" Александр провел более 6 лет, но травмы не дали ему заиграть и в 31 год после ухода из Казани он завершил карьеру. В данный момент считается одним из самых перспективных молодых российских тренеров. Работает в структуре академии "Краснодара".
Роман Шаронов
Амплуа - Центральный защитник
Матчей в сезоне - 26
С октября 2020 по июлю 2021 тренировал кипрский клуб "Пафос". Сейчас проходит обучение на тренерскую лицензию Pro и регулярно посещает матчи казанского "Рубина".
Фото: rubin-kazan.ru
Дато Квирквелия
Амплуа - Центральный защитник
Матчей в сезоне - 24
Один из самых незаметных лидеров того "Рубина" до позапрошлого сезона продолжал выступать за грузинский "Рустави", в котором два года назад и завершил свою профессиональную карьеру. Сейчас продолжает жить в Грузии.
Макбет Сибайя
Амплуа - Опорный полузащитник
Матчей в сезоне - 25
После "Рубина" сыграл на домашнем для ЮАР чемпионате мира. Сейчас живет в родном Дурбане. Воспитывает троих детей и тренирует местную команду.
Фото: rubin-kazan.ru
Сергей Семак
Амплуа - Центральный полузащитник
Матчей в сезоне - 27
Капитан казанцев в том сезоне сейчас является главным тренером петербургского "Зенита".
Кристиан Нобоа
Амплуа - Центральный полузащитник
Матчей в сезоне - 21
36-летний полузащитник продолжает стабильно играть и является лидером "Сочи". В 14 матчах этого сезона эквадорец отметился 5 голами и 5 голевыми передачами.
Фото: rubin-kazan.ru
Гекдениз Карадениз
Амплуа - Атакующий полузащитник
Матчей в сезоне - 27
Легенда казанского клуба живет в Стамбуле, но регулярно приезжает в Казань. В прошлом году в столице Татарстана открыл мечеть, которую построил на собственные средства.
Александр Рязанцев
Амплуа - Атакующий полузащитник
Матчей в сезоне - 22
Выступает в составе московского "Торпедо", с которым пытается вернуться в Российскую Премьер-Лигу. На данный момент идет с командой на втором месте.
Фото: rubin-kazan.ru
Сергей Ребров
Амплуа - Атакующий полузащитник
Матчей в сезоне - 24
В данный момент является главный тренером венгерского "Ференцвароша". Украинец возглавил клуб в 2018 году и за это время дважды привел его к победе в чемпионате и дважды вывел в групповой этап Лиги чемпионов.
Хасан Кабзе
Амплуа - Оттянутый нападающий
Матчей в сезоне - 23
После отъезда из "Рубина" поиграл во Франции и Турции, но все же российский этап карьеры принято считать самым ярким. В начале прошлого года Хасан получил тренерскую категорию и теперь работает в Турции.
Фото: rubin-kazan.ru
Роман Адамов
Амплуа - Центральный нападающий
Матчей в сезоне - 13
Закончил карьеру футболиста в 2014 году. После этого работал детским тренером в академии "Ростова", а сейчас находится на посту спортивного директора ФК "Строгино".
Александр Бухаров
Амплуа - Центральный нападающий
Матчей в сезоне - 20
Травмы не дали Бухарову толком поиграть и после ухода из "Рубина" Александр решил окончить свою профессиональную карьеру, хотя официально не объявлял об этом. По сообщению СМИ, в прошлом году проиграл два миллиона рублей в онлайн-покер. Больше о нем не слышно.
Фото: rubin-kazan.ru
Саво Милошевич
Амплуа - Центральный нападающий
Матчей в сезоне - 16
Автор золотого гола в Раменском в данный момент живет в родной Сербии. В прошлом сезоне был уволен с поста главного тренера "Партизана", сейчас ждет новых предложений по работе.
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