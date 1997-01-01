Косметология — недешевое удовольствие

Пациенту можно подобрать процедуры, равные по стоимости одному или нескольким походам в кафе. Так, довольно популярная процедура биоревитализации может обойтись от 4,5 до 7 тысяч рублей.

Биоревитализация представляет собой введение гиалуроновой кислоты под кожу. Гиалуроновая кислота — один из основных увлажняющих и омолаживающих средств в косметологии. В «KOSMO.MED» вы можете пройти процедуру биоревитализации, которая способствует, в частности, подтяжке лица, улучшению его овала, а также избавлению от второго подбородка.

Если вы не любитель инъекций, то вам подойдут пилинги. С их помощью тоже можно убрать морщины или пигментные пятна. По стоимости процедуры пилинга обходятся чуть дешевле. Косметологические уходовые средства с правильным составом тоже можно найти в бюджетном сегменте, скажем, за 2−3 тысячи рублей.

Помимо косметологии, аппаратного массажа для похудения, моментального загара и перманентного макияжа, в «KOSMO.MED» доступна лазерная эпиляция. Почти все beauty-процедуры можно получить в одном месте. Подробнее о них можно узнать, записавшись на консультацию

Проблемная кожа — нюанс, который не требует специального лечения

Это миф, потому что восстановиться полностью кожа самостоятельно не может. Вероятно, что её состояние будет лишь ухудшаться, к примеру, образуется рубцевание. Проблемную кожу, в том числе в переходном возрасте, спасут чистка лица, пилинги, в ряде случаев — инъекции и обязательно — правильный домашний уход.

Процедуры для лица, так же, как и домашний уход, подбираются косметологом индивидуально для каждого пациента. Специалисты центра косметологии и татуажа «KOSMO.MED» проводят обязательную консультацию со всеми пациентами, где выявляются жалобы и проблемы, затем назначаются уходовые средства и процедуры.