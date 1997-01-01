раскрываем секреты,
о которых вы не знали
В современном мире женщины играют ключевую роль в различных сферах жизни, проявляя свою силу, умение и многогранные таланты. Наш проект создан с целью поддерживать и вдохновлять женщин в их повседневной жизни, предоставляя ценные советы и рекомендации по саморазвитию, карьерному росту, здоровью, отношениям и многому другому.
Студия маникюра L’studio существует в Казани с 2016 года.
За 8 лет мастера предоставили более 85.000 услуг
L’studio предоставляет маникюр + педикюр в 4 руки.

Направления:
  • Маникюр
  • Педикюр
  • Моделирование ногтей
  • Комплексы
  • Оформление бровей

Выгоды и преимущества:
  • Скидка новым клиентам
  • Носочки после педикюра в подарок
  • Система лояльности
  • Доступные цены по городу
  • Меню напитков
@ник инсты
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Пример №1
Индивидуальный блок
Пример №1
Индивидуальный блок
Флоатинг — эффективный способ глубочайшего расслабления и восстановления. Вы погружаетесь в капсулу с раствором соли Эпсома (содержит 99% магния и 1% сероводорода и сульфатов.
Благодаря высокой плотности раствора, тело находится на поверхности воды, тем самым позвоночник принимает правильное положение тела, мышцы расслабляются, а специальные условия сенсорной депривации помогают восстановиться не только физически, но и психологически.
@ник инсты
Адрес
Наш журналист попробовал данную процедуру на себе и поделилась впечатлениями...Читать далее
Пример №2
Отзыв журналиста
Журналист Виктория:
Когда я вошла в салон, то меня встретили очень доброжелательные специалисты, которые подробно объяснили мне, какие полезные свойства несут процедуры, которые я выбрала. Самое удивительное в этой терапии — это эффект невесомости, который происходит благодаря нужной концентрации соли в воде. При первом контакте возникает чувство легкости и свободы, которое сопровождается приятным ощущением тепла. Это позволило мне полностью расслабиться и сосредоточиться на своих ощущениях, левитируя в капсуле. Когда я вышла из капсулы, то сразу почувствовала мощный энергетический заряд и полное обновление своих сил. Мысли стали яснее, страхи и тревоги улеглись, оставив место только позитивным эмоциям!
Записаться на комплекс процедур можно на сайте или по номеру телефона: 8(917)268−93−83
Косметология сегодня — это не только про увеличение губ и омоложение. В первую очередь, это забота о себе и поддержание естественной красоты. Компетентный косметолог вам обязательно скажет, что правильный уход за кожей нужен в любой сезон, и для каждого он свой. Однако многие мало что знают о косметологии, поэтому продолжают верить в такие мифы, как «это дорого», «это больно» и прочие. Необязательно наносить на себя тонну уходовых средств и уж точно не стоит бояться, что вас покалечат.
@ник инсты
Адрес
Кристина Осипова, основательница центра косметологии «‎KOSMO.MED» рассказала ProKazan о частых... Читать далее
Пример №3
Авторская статья
Косметология — недешевое удовольствие
Пациенту можно подобрать процедуры, равные по стоимости одному или нескольким походам в кафе. Так, довольно популярная процедура биоревитализации может обойтись от 4,5 до 7 тысяч рублей.
Биоревитализация представляет собой введение гиалуроновой кислоты под кожу. Гиалуроновая кислота — один из основных увлажняющих и омолаживающих средств в косметологии. В «KOSMO.MED» вы можете пройти процедуру биоревитализации, которая способствует, в частности, подтяжке лица, улучшению его овала, а также избавлению от второго подбородка.
Если вы не любитель инъекций, то вам подойдут пилинги. С их помощью тоже можно убрать морщины или пигментные пятна. По стоимости процедуры пилинга обходятся чуть дешевле. Косметологические уходовые средства с правильным составом тоже можно найти в бюджетном сегменте, скажем, за 2−3 тысячи рублей.
Помимо косметологии, аппаратного массажа для похудения, моментального загара и перманентного макияжа, в «KOSMO.MED» доступна лазерная эпиляция. Почти все beauty-процедуры можно получить в одном месте. Подробнее о них можно узнать, записавшись на консультацию.
Проблемная кожа — нюанс, который не требует специального лечения
Это миф, потому что восстановиться полностью кожа самостоятельно не может. Вероятно, что её состояние будет лишь ухудшаться, к примеру, образуется рубцевание. Проблемную кожу, в том числе в переходном возрасте, спасут чистка лица, пилинги, в ряде случаев — инъекции и обязательно — правильный домашний уход.
Процедуры для лица, так же, как и домашний уход, подбираются косметологом индивидуально для каждого пациента. Специалисты центра косметологии и татуажа «KOSMO.MED» проводят обязательную консультацию со всеми пациентами, где выявляются жалобы и проблемы, затем назначаются уходовые средства и процедуры.
Домашнего ухода вполне достаточно и можно обойтись без косметолога
Это миф, ведь возрастные изменения не всегда можно исправить одной косметикой: не все средства действуют на глубокие слои кожи. Косметолог, в первую очередь, нужен для того, чтобы сохранить вашу естественную красоту. Домашний уход просто питает кожу, а грамотный специалист может помочь вам избавиться как от акне, так и от морщин, глубоких заломов, либо просто добавить естественного сияния коже и продлить ее молодость. Например, среди пациентов популярностью пользуется нашумевшая голливудская чистка. Она уникальна в том числе из-за своей универсальности.