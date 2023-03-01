Вырастить ребенка счастливым: редакция собрала топ советов для казанских мамочек
Мамам буквально из каждого чайника кричат, мол, будет сложно! Колики, бессонные ночи, кризис одного года, кризис трех лет, кризис семи лет... А затем, из тех же чайников, идет речь о том, как же важно "правильно" воспитывать ребенка, всесторонне развивать и находить для него все самое лучшее. Если посмотреть на это со стороны, то сложится впечатление, что каждой маме неплохо бы взять пару уроков у супермена. Иначе как все успеть и все учесть?

Стоит признать, редакция ProKazan не сможет освободить казанских мам от всех хлопот. Но кое-чем поможем! Специально для мамочек нашего города мы собрали подборку проверенных компаний, которые упростят вашу жизнь и осчастливят вашего ребенка! А чтобы вам было спокойнее, мы связались с руководителями компаний и запросили актуальную информацию, много фотографий и даже узнали о секретных скидках и акциях. Осталось только выбрать!
СОВЕТ 1:
﻿Выбирайте детский сад с профильным образованием педагогов
Детский сад
ULTRA MAMA — сеть частных детских садов. 10 лет им доверяют родители. Здесь приложат все усилия, чтобы вашему ребенку было комфортно, интересно и безопасно. Также имеется собственная частная школа ULTRASCHOOL до 4 класса.

Приглашают детей с 1,5 года до 6 лет в новый сад на Гривской 12е.
В абонемент входит:
→ Занятие с логопедом, английский, физкультура, развивающие занятия (лепка, аппликации, чтение, музыка)
→ Монтессори кабинет
→ 5 разовое питание халяль
→ Воспитатели с ПРОФИЛЬНЫМ образованием
→ Двойная защита при входе + видеонаблюдение на территории клуба
Акции
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Грачиная, 32д
Гривская, 12а
Гривская, 12е
Космонавтов, 55а
СОВЕТ 2:
﻿Выбирайте проверенную клинику
Медицинский центр
Мадин клиника — многопрофильный центр, оказывающий различные виды медицинских услуг.

В клинике вам окажут следующие услуги:
→ все виды стоматологических услуг для взрослых и детей;
→ гинекология, включающая в себя дополнительные методы обследования (кольпоскопия, УЗИ);
→ проведение медицинских осмотров, подготовка справок по разным требованиям
→ все виды ручного и аппаратного массажа и многое другое.

В "Мадин-клинике" вас встретит приветливый и заботливый персонал, для вас создадут уютную атмосферу, чтобы взрослые и маленькие пациенты остались довольны.

"Мадин клиника — честность и качество, проверенные временем!"
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О клинике
Коммунаров, 2
Лево-Булачная, 30
Глушко, 15а
Отрадная, 15
Залесная, 5
СОВЕТ 3:
Дочкам — гибкость и изящную осанку
Дополнительные занятия
Международная хореографическая школа «Русский балет» это:
• Уникальные авторские методики преподавания.
• Набор детей без конкурса с 3-х лет.
• Личный кабинет родителя.
• Педагоги – действующие и бывшие артисты балета.
• Просмотры в ведущих академиях для самых усердных учеников.
• Выступления в балетах и спектаклях.
• Body-Ballet для взрослых.
• Балетные лагеря.

Три года - оптимальный возраст для формирования у ребенка самостоятельности, активной социализации, внушения основ дисциплины. Занятия классической хореографией — это не только растяжка и грация. Ребенок осваивает пространственную и временную координацию - контролирует взаимное положение рук и ног, слышит музыку, чувствует ритм.

Принцип “Русского балета” — внимание к каждому ученику. Поэтому на каждого учителя приходится не более 8 учеников. Такой метод позволяет найти ключ к каждому ребенку и выбрать оптимальный подход для достижения результата.

До встречи на балете!
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Абсалямова, 13
Лесгафта, 3
Терегулова, 18
Даурская, 48б
Галеева, 2А*
Лево-Булачная, 14*
СОВЕТ 4:
Выбирайте парикмахерские с индивидуальным подходом к каждому ребенку
Парикмахерская
Детская парикмахерская ФИКС-КИДС — это атмосфера волшебства и детской сказки.

Чуткие и профессиональные мастера на страже красоты более 4 лет. Даже самый маленький непоседа не уйдёт от нас без модной стрижки.

Цветное окрашивание, любые виды косоплетения, причёски , а также креативные стрижки-это всё у нас.

Работаем с любовью и заботой о самых маленьких.
Будем рады видеть Вас, с наилучшими пожеланиями, команда ФИКС-КИДС.
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Баки Урманче, 5
СОВЕТ 5:
Выстраивайте доверительные отношения в семье
Психология
Семейный менеджмент - свежий взгляд на создание семьи.
Тем, кто ступил на путь создания семьи известно, как много включает в себя это дело.
В мире существуют психология, организация пространства и доступная информация из древних источников об искусстве создания семьи.
И до недавнего момента не было единого учения, которое отвечает за управление всем процессом целостно, учитывая современные реалии. Поэтому появился на свет СЕМЕЙНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, который помогает взглянуть на семью как на стартап.

Юлие, как маме 4-х детей, жене с 13-летними стажем и автором проектов, хотелось при создании семейного менеджмента осуществить две важные вещи:
1 - создать простые схемы, объясняющие сложные явления в построении семьи, которые помогут в управлении множеством задач.
2- поднять статус организации и организаторов (мужа, жены) семьи на высокий уровень. Человек, который в это «ввязался» как минимум топ менеджер, способный на многозадачность.

Приглашаем вас стать свидетелями становления новой науки и поучаствовать в обсуждениях.
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Дети растут очень быстро! Редакция ProKazan желает вам радоваться каждому мгновению рядом с ребенком!