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Где отдохнуть Татарстанцам
в 2023 году
Сегодня россиянам проблематично отправляться в путешествия по всему миру. Да, есть ограничения. Но разве это остановит, когда так хочется увидеть новые места, перезагрузиться, отдохнуть? Ничуть не остановит! А кого-то, возможно, даже сподвигнет поехать в самые неочевидные локации!

Редакция ProKazan.ru собрала в одном месте самые необычные, уютные и интересные места для отдыха, которые доступны на сегодняшний день! Здесь и глэмпинги, и базы отдыха.

А чтобы вам было проще определиться, мы связались собрали как можно больше фото и узнали о секретных акциях!

↓ Осталось только решить ↓
Что выбрать для комфортного отдыха?
База отдыха
Глэмпинг
Глэмпинг
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50 км от Казани
Эко-отель «Гектария» в деревне Каратмень окружен ягодными плантациями, где выращивают клубнику, голубику, ежевику и малину. Вы попадаете в чудесную сказку.

В удивительном по красоте уголке природы здесь постарались создать атмосферу уюта и тепла. Это настоящий загородный клуб, гостеприимно отворяющий свои двери для всех ценителей комфортного отдыха, любителей активного спорта.

Проживая в отеле, вы можете посетить:
→ кафе с фермерскими продуктами,
→ сауну с гималайской солью,
→ Волжско-Камский заповедник,
→ Раифский Богородицкий монастырь,
→ Дендрарий,
→ озеро Морской глаз
→ Никольский скит Раифского монастыря.

Здесь точно позаботятся о вашем комфорте!
Эко-отель «Гектария»
База отдыха
Приглашаем любителей активного отдыха и досуга посетить рыболовно-туристический мини-отель «Клёвое местечко».

Мини-отель располагается на берегу залива реки Волга в Камском Устье. Здесь ожидает полный комплекс гостинично-егерских услуг в области рыболовства и туризма.

Оказание услуг мини-отеля носит круглогодичный характер, так как рыбная ловля здесь эффективна в любое время года.
4-х разового полноценного питания
→ Живописный пляж на берегу реки Карамалки
→ Беседки с мангальной зоной
→ Игровые площадки с качелями и батутом.
→ Бесплатная охраняемая стоянка для машин
→ Понтон для лодок и катеров.
Можно расслабиться в бане и попить горячего чаю в компании друзей.
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Клевое местечко
120 км от Казани
База отдыха "Чайка" располагается в удивительно живописном месте и совмещает в себе отдых на природе, комфортное размещение и атмосферу семейного уюта.
Чистый воздух, хвойные леса, реки и озера завораживают гостей первозданной красотой.
→ 9 уютных домов от 75 до 200 кв.м.
→ 3 жаркие бани
→ Мини-зоопарк
→ Детская площадка
→ Катамараны, лодки, гидроциклы
→ Спортзал и небольшой пляж
→ Банкетный зал

"Чайка" находится:
→ в 30 минутах от центра Казани
→ на берегу залива Волги
→ в экологически чистом лесу
25 км от Казани
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База отдыха "Охотничьи традиции" @ohota_kazan расположена не далёко от города, в тихом, живописном месте, рядом с лесом, на охраняемой территории, вместе с парковкой!

Предлагают гостям уютные, чистые, пахнущие свежим деревом, классные 6, 10, 14-ти местные домики! Домики оборудованы всем необходимым для незабываемого отдыха:
→ посудой,
→ техникой,
→ средствами личной гигиены,
→ банными принадлежностями!

У каждого домика есть своя баня на дровах, беседка и мангальная зона!
30 км от Казани
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Загородный отель "Ирбис" располагается рядом с живописным лесом. Атмосфера нетронутой природы дарит возможность отдыха от городской суеты.

Вам предлагают:
→ 50 номеров разной категории (на любой вкус и бюджет),
→ 4 беседки с мангалом,
→ комфортный отдых в окружении леса,
→ весной и летом аренда велосипедов, волейбольное поле и настольный теннис.

Отель "Ирбис" вам точно подойдет, если вы хотите насладиться природой с семьей, отдохнуть большой компанией с друзьями или провести любое торжество.
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15 км от Казани
Редакция желает вам хорошего отдыха!