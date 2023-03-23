Сегодня россиянам проблематично отправляться в путешествия по всему миру. Да, есть ограничения. Но разве это остановит, когда так хочется увидеть новые места, перезагрузиться, отдохнуть? Ничуть не остановит! А кого-то, возможно, даже сподвигнет поехать в самые неочевидные локации!

Редакция ProKazan.ru собрала в одном месте самые необычные, уютные и интересные места для отдыха, которые доступны на сегодняшний день! Здесь и глэмпинги, и базы отдыха.

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