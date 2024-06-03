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Что заказать сегодня?
Мы собрали лучшие предложения города в одном месте, чтобы вы могли наслаждаться вкусной едой и необходимыми товарами, не выходя из дома. Широкий ассортимент, быстрая доставка и удобный интерфейс для заказов — все, что нужно для комфортного вечера.
Ул. Островского, 57А
Для киновечера лучше выбрать легкую, но вкусную еду, чтобы не отвлекаться от просмотра. Идеально подойдут попкорн, начос с соусами, пицца или роллы, которые удобно есть без столовых приборов. Можно дополнить вечер легкими закусками — сырными палочками, мини-бургерами или картофельными дольками. Для сладкоежек отлично подойдут десерты, такие как мороженое, печенье или мини-пирожные. Такой выбор сделает киновечер уютным и непринужденным!
Добро пожаловать в «Красный Заяц» — пиццерия, где вкус становится искусством!
В «Красном Зайце» мы верим, что пицца — это больше, чем просто еда.

Идеальное тесто: легкое, воздушное, приготовленное по уникальной технологии.
Лучшие сыры: натуральные, с насыщенным вкусом, которые плавятся, превращаясь в золотистую корочку.
Свежие ингредиенты: от сочных томатов до пикантных колбасок
Мгновенная готовность: наши мастера готовят пиццу всего за несколько минут, чтобы вы могли наслаждаться ею сразу после заказа.

Почему выбирают нас?
  • У нас вы найдете широкий выбор пицц на любой вкус — от классических до авторских рецептов.
  • Возможность кастомизировать пиццу: добавьте ваши любимые ингредиенты, чтобы сделать её ещё вкуснее.
  • Мы заботимся о том, чтобы каждая доставка была быстрой, а пицца — горячей, как из печи.

«Красный Заяц» — это место, куда вы приходите за вкусом, качеством и атмосферой. Празднуете день рождения, собираетесь с друзьями или просто ищете что-то особенное для ужина? У нас есть всё, чтобы сделать ваш день лучше.
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Ул. Островского, 57А
«Окинава» — суши-бары, где оживает душа паназиатской кухни.

С 2008 года мы в Казани готовим для вас, вкладывая всё наше трудолюбие и креативность, чтобы создать не просто еду, а особую атмосферу тепла и уюта.

Мы первыми в Казани открыли службу доставки суши на дом или в офис и остаемся лидерами в этой сфере.
Выбирая доставку от «Окинавы», вы выбираете удобство, качество и заботу! Мы делаем вашу жизнь вкуснее каждый день!

Наши преимущества:
— Качество. Только свежие продукты от проверенных производителей.
— Большой выбор. Разнообразие роллов, суши, супов и пиццы на любой вкус.
— Демократичные цены. Вкусно — не значит дорого.
— Оперативная доставка. Мы заботимся, чтобы ваши заказы всегда приходили вовремя.
Заказать доставку
Для киновечера лучше выбрать легкую, но вкусную еду, чтобы не отвлекаться от просмотра. Идеально подойдут попкорн, начос с соусами, пицца или роллы, которые удобно есть без столовых приборов. Можно дополнить вечер легкими закусками — сырными палочками, мини-бургерами или картофельными дольками. Для сладкоежек отлично подойдут десерты, такие как мороженое, печенье или мини-пирожные. Такой выбор сделает киновечер уютным и непринужденным!
Доставка готовых блюд от сети пиццерий ТАТМАК.
В это году Татмак отмечает 25 лет. И, в связи с этим, целый год радует нас грандиозными акциями и розыгрышами!

Кухня Татмак представлена 2-мя видами пицц: большие классические и фирменные, так называемые «на корже».
Один из секретов «Татмак» — это множество вариаций пицц с разными начинками. В сети представлено целых 14 видов пицц на корже, каждая из которых уникальна в своем вкусе и сочетаниях ингредиентов.
Кроме пицц, в Татмак большой выбор wok — лапши и супов, а также панини, хот-доги и различные снеки.

Сегодня из 29 кафе:
— 11 пиццерий работают круглосуточно.
— 9 находятся вне территории Казани: Набережные Моркваши, Осиново, Столбище, Зеленодольск, Куюки, Усады, Высокая Гора, Сокуры.
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Ул. Островского, 57А
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Настоящее качество — доступное всем! Это основа и девиз нашего проекта. Проекта, которого невозможно было бы осуществить без надежных и проверенных поставщиков, но самое главное — без огромной любви к своему делу!

Пицца — настоящая итальянская, ручного приготовления. Мы не используем электрические прессы, замороженную основу и прочее. Только ручной труд, только тонкое тесто и хрустящая корочка. Выпекаем на камне за 7 минут!

Роллы, поке, WOK — Лучшего качества по лучшей цене. Мы не выкладываем фото роллов, которые никогда не будут соответствовать действительности. Наши фото — наши блюда! Мы готовим при вас, для вас, каждый день!
Ул. Островского, 57А
На первое свидание важно выбрать лёгкие, но изысканные блюда, которые подчеркнут атмосферу вечера. Закажите романтический ужин из пасты с морепродуктами, нежного салата или суши-сета, а также бутылку хорошего вина, чтобы создать непринуждённую обстановку и впечатлить вашего спутника или спутницу.
«Каспийка» — это рыбные рестораны с демократичными ценами и приморской атмосферой в Москве и Казани. В меню более 30 видов рыбы, морепродуктов и моллюсков, устрицы, рыба собственного посола, просекко на кранах и многое другое.
Также можно купить сырую рыбу или морепродукты, взять с собой и приготовить самостоятельно.
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