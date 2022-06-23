Дети в этом возрасте имеют уже достаточное количество навыков (прыгать, бегать, приседать, ловить и пинать мяч). На наших занятиях мы выявляем слабые стороны детей и проводим специальные подвижные игры для их возрастной группы, которые помогают развивать координацию тела, улучшать работу разных групп мышц, изучать коммуникацию с тренером и сверстниками, а также дети в процессе таких игр учатся управлять своим телом. На занятиях всегда присутствуют родители, которые помогают своим детям выполнять задания и чувствовать себя уверенно. Мы стараемся делать каждое занятие разнообразным, потому что ребенку в таком возрасте очень сложно концентрироваться на одном виде деятельности, чем разнообразнее игры, тем больше дети вовлечены в процессе и тем лучше у них получается.
Тренировка для этой группы всегда начинается с работы психолога, который проводит специальные игры. Эти игры направлены на развитие эмоционального интеллекта, внимания, памяти, самоконтроля, зрительно-моторной координации, зрительной и слуховой памяти. Развитие этих функций необходимы не только на тренировках по футболу, но и в целом для обучения детей. Далее, уже непосредственно саму тренировку, мы всегда начинаем с разминки в форме игры для того, чтобы детишки подняли свое настроение, побегали, разогрелись. Затем идет основанная часть тренировки, в которой ребят выполняют комплексные упражнения с элементами футбола. Такие упражнения помогают развивать координацию, коммуникацию с тренерами и сверстниками, также они закладывают разностороннюю базу общих и специальных двигательных навыков.
Цены:
- абонемент на 4 занятия в месяц (1 раз в неделю) - 2,400 руб.;
- абонемент на 8 занятий в месяц (2 раза в неделю) - 4,000 руб.
Скидки:
- 10% при покупке абонемента после пробного занятия;
- 10% если так же придёт друг и знакомый;
- 10% для многодетных семей;
- 20% при покупке абонемента сразу на 3 месяца.
Оренбургский государственный университет, факультет дошкольной педагоги и психологии.
Московский институт переподготовки: учитель-логопед, дефектолог.
Педагогический стаж - 11 лет
Специалист по раннему развитию. Авторская методика развития детей раннего возраста.
Елабужский педагогический университет, квалификация – преподаватель русского языка и литературы по специальности «Филология».
Занимает должность учителя русского языка и литературы в МБОУ "Лицей 149" Советского района г. Казани
Личные качества:
- работает по развитию у обучающихся критического мышления как одной из базовых составляющих подготовки выпускников школ XXI века, опираясь на личный опыт, знания основ теории педагогики, психологии, возрастной физиологии школьников, методики обучения и воспитания;
- успешно решает широкий круг задач своей профессиональной деятельности;
- широко применяет в своей деятельности различные инновационные технологии;
- постоянно работает над самообразованием, легко обучаема, коммуникабельна.
Дополнительная информация:
Является экспертом по проверке ЕГЭ по русскому языку , по проверке олимпиадных работ, член республиканского экспертного совета по оценке программ дополнительного профессионального образования по направлению "Гуманитарный цикл". По результатам ЕГЭ имеет 100 балльников.
Если вы задумались и не знаете, отправить ли ребёнка в первый класс...Тогда вам в Звездный.
Приглашают детей в семейный 1 класс.
Всё, как в школе, только лучше:
→ если вашему ребёнку только 6 лет, он готов к школе, но его не берут, то тогда вам в Звездный. Здесь вы не потеряете время, закончив 1 класс по семейной форме обучения, сможете пойти во второй в общеобразовательную школу
→ если вашему ребёнку 7 лет, но он ещё не готов к школе, то вам в семейный класс!
Аттестуют — и можно смело во 2 класс в общеобразовательную школу!
→ если ваш ребёнок всерьёз занимается каким- либо видом спорта или искусством, и у него нет времени на обучение в общеобразовательной школе, то вам в Звездный
Прикрепление и аттестация на базе центра!
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Адреса:
ул.Родины, 24б (ЖК Родина)
ул. Ярышлар, 4 (ЖК станция Спортивная)