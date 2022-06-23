Современные дети отличаются от прошлого поколения — их развитие происходит более быстро и интенсивно. В 21 веке информационных технологий детский мозг буквально схватывает все на лету, усваивает больше информации, запоминает все увиденное и формирует вопросы о том, что его интересует.

Обратная сторона развитости мира — такой темп жизни зачастую не дает родителям возможности полноценно заниматься развитием своих чад. Именно поэтому сегодня в каждом районе Казани по несколько центров детского развития. Но как же выбрать подходящий?

Редакция ProKazan.ru разузнала все о самых популярных детских центрах развития и составили свой рейтинг, чтобы вам было проще выбирать!