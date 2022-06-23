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Маленький гений:
как правильно подойти
к развитию современного ребенка
Современные дети отличаются от прошлого поколения — их развитие происходит более быстро и интенсивно. В 21 веке информационных технологий детский мозг буквально схватывает все на лету, усваивает больше информации, запоминает все увиденное и формирует вопросы о том, что его интересует.

Обратная сторона развитости мира — такой темп жизни зачастую не дает родителям возможности полноценно заниматься развитием своих чад. Именно поэтому сегодня в каждом районе Казани по несколько центров детского развития. Но как же выбрать подходящий?

Редакция ProKazan.ru разузнала все о самых популярных детских центрах развития и составили свой рейтинг, чтобы вам было проще выбирать!
Открыт набор на курсы по робототехнике и программированию для детей 4-15 лет!
Если ваш ребёнок мечтает создавать и программировать современных роботов, то вам в Технокласс! Здесь сможете найти самое нужное для получения знаний и навыков в сфере IT и современных технологий!

Ваш ребенок научится:
→ собирать и программировать роботов на Lego Education, Microbit, Arduino, Raspberry Pi;
→ создавать сайты;
→ создавать собственные компьютерные игры;
→ строить схемы устройств в среде Minecraft;
→ создавать анимации в Blender;
→ программировать на Python.
А так же тут есть курсы по шахматам и олимпиадной математике для развития логики!

Технокласс работает с 2014 года, обучили более 5 000 детей!
На курсах маленькие группы до 10 человек и опытные педагоги.
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Пробное занятие - 600 рублей
Ул. Лаврентьева, д.9, г.Казань
Ул. Салиха Батыева, д.17, г.Казань
Окрыляем детей, раскрывая их таланты и потенциал в Детском центре развития «Крылья»!
Здесь каждый ребёнок от 9 месяцев найдет себе занятие по душе, а заботливые и профессиональные педагоги бережно проведут его в увлекательный мир новых знаний и умений!

Направления Детского центра развития «Крылья»:
- Группа Мать и Дитя (для малышей от 9 месяцев)
- Дневная группа (мини-сад) (для детей с 2.5 лет) с 10:00 до 13:00
- Ранняя подготовка и подготовка к школе (для детей от 3.5 лет)
- Каллиграфия и скорочтение (для детей с 7 лет)
- Английский язык (для детей от 3х лет)
- Шахматы ( для детей от 5 лет)
- Ментальная арифметика (для детей с 5 лет)
- Рисование ( с 3х лет)
- Танцевальная группа (с 3х лет)
- Бэби йога (с 3х лет)
- Йога для беременных
- Логопед-дефектолог
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Первый урок - БЕСПЛАТНО!
Ул. Баки Урманче, д. 6, г.Казань
Центр детского
развития «Крылья»
Здесь вы получите помощь, если:
→ ребёнок не говорит или говорит на своём языке,
→ нужно исправить звуки,
→подготовить к школе
→ исправить школьные трудности с письмом, чтением, счётом.

Перед началом занятий проводится консультация у нейродефектолога, руководителя центра Нуруллиной Елены Александровны. А затем подбираются коррекционные занятия и назначается специалист.

Так, в ходе занятий проводится комплексная работа:
→ по запуску или коррекции речи,
→ исправлению нарушений письма, чтения, счёта,
→ развитию познавательных функций(внимание, память, мышление), а родителям даются рекомендации по домашнему развитию ребенка и закреплению полученного результата.

Более 1100 детишек прошли занятия в центре.
8 из 10 маленьких клиентов — особенные детки, которым помогают приблизиться к норме и жить полноценной жизнью.
→ А 2е из 10 долго не задерживаются, потому что быстро получают свой результат, а родители экономят средства.
9 из 10 мамочек рекомендуют центр своим знакомым, так как отмечают искреннее желание помочь, уютную атмосферу и видимые результаты.
Ул. Мулланура Вахитова, д.8, г.Казань
Логопедический центр Елены Нуруллиной
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Центр бережного плавания и аквареабилитации для детей от 2 месяцев до 12 лет.

Индивидуальные и групповые занятие сочетают игровую форму и несложные физические упражнения, направленные на развитие подвижности и координации ребенка, укрепление его мышц и суставов.

Детский бассейн "Морские котики" представляет собой композитную чашу размером 8 на 4 метра, глубиной 1 метр.
→ Чистота воды обеспечивается автоматической станцией дозации хлора и pH.
→ Вода в бассейне постоянно фильтруется немецким песочным фильтром.
→ В команде 10 опытных инструкторов по плаванию
→ Имеется большая оборудованная комната «мать и дитя»
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Ул. Аделя Кутуя, д. 145 Б, к.1, г.Казань
Международная хореографическая школа «Русский балет» в Казани!
• Уникальные авторские методики преподавания.
• Набор детей без конкурса с 3-х лет.
• Личный кабинет родителя.
• Три филиала (Центр, Квартал, Горки).
• Педагоги – действующие и бывшие артисты балета.
• Просмотры в ведущих академиях для самых усердных учеников.
• Выступления в балетах и спектаклях.
• Body-Ballet для взрослых.
• Балетные лагеря.

Три года - оптимальный возраст для формирования у ребенка самостоятельности, активной социализации, внушения основ дисциплины. Занятия классической хореографией - это не только растяжка и грация. Ребенок осваивает пространственную и временную координацию - контролирует взаимное положение рук и ног, слышит музыку, чувствует ритм.
Принцип “Русского балета” - внимание к каждому ученику. Поэтому на каждого учителя приходится не более 8 учеников. Такой метод позволяет найти ключ к каждому ребенку и выбрать оптимальный подход для достижения результата.
Ул. Абсалямова, д. 13, г.Казань
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Kids Club Alpha - это команда квалифицированных тренеров, детских психологов и единомышленников.

Здесь ваш ребенок получит:
  • развитие физических способностей
  • любовь к спортивным занятиям
  • обучение дисциплине и самостоятельности
  • комфорт

С детьми работают высококвалифицированные тренеры и на каждой тренировке присутствует детский психолог, который, по окончанию занятия, может выдать рекомендации родителям, а в конце месяца предоставляет полный отчёт и определяет зону ближайшего развития ребёнка. Благодаря этому поддерживается благоприятное психическое состояние, которое способствует освоению ребенком новых навыков, выполнению задач и целей.

Детям выдается специальный дневник. Главная задача - чтобы ребёнок мог самостоятельно отслеживать то, как он провёл занятие. После каждой тренировки тренер и психолог наклеивают стикеры, которые обозначают то, как качественно ребёнок занимался, и какое у него было при этом настроение. Все это помогает развивать дисциплину и мотивированность к занятию.
Ул. Патриса Лумумбы, д.47а/6, г.Казань
Футбольный
клуб Alpha
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Гарипова Илия Киямовна - педагог дошкольного образования. У нее 3 детей и две внучки. В детстве она любила играть в учителя! И в 40 лет осуществила свою мечту стать педагогом, закончила КФУ и поехала в Москву на повышение квалификации.

Занятие длится 1 час. Первые 15 минут посвящены сказке, остальные 45 минут занятиям по учебным пособиям.
С каждым ребёнком она занимается индивидуально. Методика занятий разработана так, чтобы полноценно подготовить ребёнка к школе. Параллельно у детей развивается логика и мелкая моторика. Обогащается словарный запас и они приобретаются новые знания и умения! Сочетание сказки и полезности делает это пространство уникальным!

Здесь детям откроется дверь в сказочную Вселенную Знаний!
Первый урок - БЕСПЛАТНО!
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Ул. Шмелиная, д. 32, пос. Вознесение, г.Казань
Дом сказок Бабушки Вселенной
Приходя в "Звездный", вы можете не сомневаться, что к каждому малышу – ещё только открывающему дверку в мир знаний или уже идущему по школьной дороге – найдут ключик и подберут правильные слова, чтобы вместе уверенно выходить не только к доске, но и в большую жизнь!

Даже лучший материал будет бесполезен в неумелых руках, поэтому «Звёздный» с гордостью представляет преподавательский состав – опытных, талантливых, искренне любящих своё дело специалистов, которые регулярно проходят курсы повышения квалификации.
Детский центр «Звездный» : развитие и обучение детей – наше призвание!
Призвание – это не профессия и не работа, это потребность души нести с собой свет и радость, созидание и пользу. Во взаимодействии с детьми эти качества особенно важны, ведь детки очень восприимчивы ко всему, что дают им взрослые, и пример взрослых формирует их как личностей, задавая траекторию роста.

Комплексная программа развития даёт хорошие результаты уже не первый год. Этому способствует ежегодное совершенствование её, дополнение новыми актуальными разработками.

Но даже лучший материал будет бесполезен в неумелых руках, поэтому «Звёздный» с гордостью представляет преподавательский состав – опытных, талантливых, искренне любящих своё дело специалистов, которые регулярно проходят курсы повышения квалификации и не останавливаются на достигнутом.

Также достигать хороших результатов в развитии и обучении детей помогает индивидуальный подход к каждому ребенку. Это возможно, так как мы формируем только малочисленные группы.

В детском центре "Звездный" знают, что большинство проблем во взрослении возникают из-за того, что вовремя не был восстановлен упущенный сегмент знаний, либо потому что маленькой личности непросто найти общий язык с учителем, миром, который его окружает. Приходя в наш центр, вы можете не сомневаться, что к каждому малышу – ещё только открывающему дверку в мир знаний или уже идущему по школьной дороге – мы находим ключик и подбираем правильные слова, чтобы вместе уверенно выходить не только к доске, но и в большую жизнь!
"Развитие и обучение детей – наше призвание!" - основатель детского центра Звездный.

Комплексная программа детского центра развития даёт хорошие результаты уже не первый год. Этому способствует ежегодное совершенствование, дополнение новыми актуальными разработками.

Достигать хороших результатов в развитии и обучении детей помогает индивидуальный подход к каждому ребенку. Это возможно, так как мы формируем только малочисленные группы.
ул. Родины, 24б(ЖК Родина)
ул. Ярышлар, 4 (ЖК станция Спортивная)
УЗНАТЬ ЦЕНЫ
Открыт набор в "Семейный класс" для детей 6-7 лет
Основные направления
Преподаватель: Гафиятуллина Гульназ Альбертовна
Преподаватель: Мансурова Бейбит Саматовна
Редакция ProKazan.ru
желает вам счастья и семейного благополучия!