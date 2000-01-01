Ресторан «Марусовка» уютно расположился в исторической части Казани. Вошел в число 50 лучших ресторанов России и трех лучших ресторанов Татарстана. Душа «Марусовки» – летняя терраса с живописным видом на Лядской сад, а еще живая музыка, непринужденная атмосфера легкости и комфорта, отгороженная от городской суеты. Мягкие кресла и приглушенный свет для теплых встреч.
Авторское меню от бренд-шефа и вице-президента ассоциации кулинаров Республики Татарстан, Рустама Рахимова, – это избранные позиции из русской, европейской и паназиатской кухонь. Яркая подача и необычные сочетания для визуального и вкусового наслаждения. Так же как кухня, винная и коктейльная карта ресторана не остается в стороне. В винном мастерстве гостям помогает разобраться профессиональный сомелье. Умение пробовать столь особый напиток зачастую по-новому раскрывает его купаж. А подчеркнуть вкус вина помогут легкие закуски.
Ранние завтраки для вкусного пробуждения, сезонные новинки, основное меню – все блюда можно приобрести на вынос или заказать доставку.
Бар, Еда, Тусовка - это «Марусовка»