Продолжая говорить о гастрономических новинках невозможно не отметить новый Ромэйн на Марджани.



Ресторан с видом на озеро Кабан в самом сердце города с первых дней открытия покорил казанцев обилием выбора и изысканными блюдами.



В середине мая ресторан анонсировал открытие веранды: дизайн выполнен в кантри-стиле в теплых оттенках, а по периферии дворика планировку обрамляют живые кустарники и садовые цветы.



«Ромэйн» — это не только про еду, но и про атмосферу и эстетическое удовольствие.



В меню с акцентом на стейки и блюда из коптильни не только классика, но и блюда для любителей гастрономических изысков. Оценят гости и богатую винную карту. Важный ингредиент неповторимой атмосферы «Ромэйн» — стабильно безупречный уровень сервиса и гостеприимство команды.