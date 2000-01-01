ТОП ТЕРРАС, НА КОТОРЫХ КАЗАНЦАМ
Собственные уличные столики есть у микрокофеен, коктейльных баров и роскошных ресторанов. На одних приятно посидеть в тени с лимонадом и книгой, другие идеально подходят для встречи компании друзей.

Мы выбрали 10 самых разных веранд — от тихих лесных до шумных с концертами и пинг-понгом. Выбирайте, в какой атмосфере вам хочется расслабиться.
веранда ресторана «РОМЭЙН»
Продолжая говорить о гастрономических новинках невозможно не отметить новый Ромэйн на Марджани.

Ресторан с видом на озеро Кабан в самом сердце города с первых дней открытия покорил казанцев обилием выбора и изысканными блюдами.

В середине мая ресторан анонсировал открытие веранды: дизайн выполнен в кантри-стиле в теплых оттенках, а по периферии дворика планировку обрамляют живые кустарники и садовые цветы.

«Ромэйн» — это не только про еду, но и про атмосферу и эстетическое удовольствие.

В меню с акцентом на стейки и блюда из коптильни не только классика, но и блюда для любителей гастрономических изысков. Оценят гости и богатую винную карту. Важный ингредиент неповторимой атмосферы «Ромэйн» — стабильно безупречный уровень сервиса и гостеприимство команды.
Меню
Средний чек
2000 ₽
Время работы
11:00—00:00
Адрес
Марджани, 4
Что заказывать:
  • Салат с ростбифом, для приятного начала трапезы — 430 ₽
  • Ассорти рыбных деликатесов из их собственной коптильни — 1550 ₽
  • Мильфей — 370 ₽
веранда ресторана «Марусовка»
Ресторан «Марусовка» уютно расположился в исторической части Казани. Вошел в число 50 лучших ресторанов России и трех лучших ресторанов Татарстана. Душа «Марусовки» – летняя терраса с живописным видом на Лядской сад, а еще живая музыка, непринужденная атмосфера легкости и комфорта, отгороженная от городской суеты. Мягкие кресла и приглушенный свет для теплых встреч.
Авторское меню от бренд-шефа и вице-президента ассоциации кулинаров Республики Татарстан, Рустама Рахимова, – это избранные позиции из русской, европейской и паназиатской кухонь. Яркая подача и необычные сочетания для визуального и вкусового наслаждения. Так же как кухня, винная и коктейльная карта ресторана не остается в стороне. В винном мастерстве гостям помогает разобраться профессиональный сомелье. Умение пробовать столь особый напиток зачастую по-новому раскрывает его купаж. А подчеркнуть вкус вина помогут легкие закуски.
Ранние завтраки для вкусного пробуждения, сезонные новинки, основное меню – все блюда можно приобрести на вынос или заказать доставку.
Бар, Еда, Тусовка - это «Марусовка»
Средний чек
2000 ₽
Время работы
08:00—00:00
Адрес
Щапова, 37
Что заказывать:
  • Курица Кунг Пао — 490 ₽
  • Фрегола с черными лисичками и кларием — 680 ₽
  • Грибной чизкейк — 480 ₽
Акции
Редакция PROKAZAN.ru