 
в какие магазины поедут казанцы за покупками для новогоднего стола
В детстве мы любим и ждем Новый год, потому что это уют, тепло, подарки, вкусное застолье. Но что происходит, когда мы становимся взрослыми? Теперь праздник это не только беззаботная радость, но и ответственность: подарки нужно закупать, а для вкусного застолья продумать меню и закупить продукты...

Редакция ProKazan против суеты! Пусть в новогоднюю ночь в каждом доме будет атмосфера легкости и спокойной радости. А для этого стоит позаботиться обо всех делах заранее. Мы уже собрали список самых любопытных и необычных подарков под любой бюджет, а теперь предлагаем подготовить новогодний стол!

Проверенные магазины продуктов в одном месте - листайте ниже и выбирайте! Ваши гости точно захотят узнать, где же вы купили такие вкусности ;)
"А где вы это покупаете?"

В детстве мы любим и ждем Новый год, потому что это уют, тепло, подарки, вкусное застолье. Но что происходит, когда мы становимся взрослыми? Теперь праздник это не только беззаботная радость, но и ответственность: подарки нужно закупать, а для вкусного застолья продумать меню и закупить продукты...


Редакция ProKazan против суеты! Пусть в новогоднюю ночь в каждом доме будет атмосфера легкости и спокойной радости. А для этого стоит позаботиться обо всех делах заранее. Мы уже собрали список самых любопытных и необычных подарков под любой бюджет), а теперь предлагаем подготовить новогодний стол!


Проверенные магазины продуктов в одном месте - листайте ниже и выбирайте! Ваши гости точно захотят узнать, где же вы купили такие вкусности ;)

Мясо и рыба
«ШефПорт» — сеть магазинов по продаже качественной морской, океанической рыбы и морепродуктов, производитель эксклюзивных полуфабрикатов. Который не использует вредные добавки, максимально сохраняет правильные пропорции приправ и естественную передачу вкуса, поэтому остаетя продукт полезен уникален и всегда узнаваем.

«ШефПорт» предлагает только самое лучшее, тщательно отбирая и дегустируя рыбу и морепродукты, вся продукция без глазури и льда, прошедшая шоковую заморозку упаковывается в вакуумные пакеты, которые надежно сохраняет все полезные свойства и свежесть вкуса. Имеется более 60-и позиций собственного продукта.
Сделать заказ
Узнать подробнее
Посмотреть адреса
Свежее отборное мясо и колбасные изделия. Халяль. Поступление каждый день.

  • Мясо в фирменном маринаде на основе гранатового сока. Замаринуем любую позицию из ассортимента!
  • Баранина: корейка, филе, окорок, лопатка, спинка, шея, грудинка, курдюк.
  • Курица: целиком, чытыр, грудка, филе, голень, бедро, крылышки и др.
  • Говядина: вырезка, антрекот, мраморные стейки, мякоть, гуляш, грудинка, набор, для холодца.
  • Телятина.
  • Индейка.
  • Кролик.
  • Фарш куриный, говяжий, говяжий с бараниной, говяжий с курицей.
  • Полуфабрикаты собственного производства: пельмени, котлеты, манты, фрикадельки, ёжики, люля-кебаб, долма, лапша.
  • Субпродукты: язык, сердце, печень, почки, лёгкое.
Сделать заказ
Узнать подробнее
Проспект Победы, 139 к1​1009 помещение​
Победа жилой комплекс, Советский район, Казань, 420100
Сыры
Сырная лавка - это место для ценителей вкуса и поклонников гастрономических наслаждений Казани!

Здесь вы найдёте:
- более 200 наименований сыров и молочной продукции из коровьего, козьего и овечьего молока;
- деликатесы из каждого уголка мира для самых искушённых.

Также вам могут собрать подарочные корзины и коробочки, сырные тарелки, корпоративные подарки.
Сделать заказ
Узнать подробнее
Нигматуллина 11/84
Чистопольская 26/5
+7 927 468-89-65
+7 927 039-29-19
Пельмени
ЛЕПИМ и ВАРИМ – это сеть современных пельменных, где каждый день на открытой кухне лепят удивительные пельмени.

Белые и зеленые, красные и черные, с мясом, сыром, креветками, крабом. Они очень разные, но все чудо как хороши. Приходите и попробуйте, какими могут быть пельмени.

  • За 2 часа до закрытия действует скидка 30%
  • Кормят детей до 7 лет бесплатно при заказе взрослым стандартной порции пельменей или на сумму 300₽
  • По будням действует предложение «пельмени дня», на определенные пельмени действует скидка
  • По будням с 10:00 до 16:00 комбо-обеды по выгодной цене
Сделать заказ
Узнать подробнее
Ершова 1а
+7 (917) 917-75-50
Нажми, чтобы посмотреть еще раз