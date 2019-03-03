Когда человек занимается саморазвитием, он меняет своё отношение к окружающим и действительности. Чтобы быть счастливым, необходимо постоянно действовать и совершенствоваться, подстраиваясь под существующие реалии. Реальность отличается предельной динамичностью. Очень важно ей соответствовать и всегда идти вперёд.
"Наша мастерская семейная. Меня зовут Олеся. Я занимаюсь производством и мастер-классами, помогает мне в этом и поддерживает муж Илья, он отвечает за организацию мастерской."

Lule ceramic — это гончарная мастерская работающая с 2015 года. Здесь производят посуду ручной работы, а так же обучают детей и взрослых этому ремеслу.
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ВСЕ О МАСТЕРСКОЙ
СКИДКА 20% при посещении группой от 5 человек — общая цена на каждого участника 1800р — делаем по одному изделию с росписью
СТАНЬ востребованным бьюти мастером с обучающим центром Giza_School. #НасРекомендуют потому что #МыПольза.

Giza_School – это твоя возможность получить прибыльную профессию и открыть новый уровень жизни, где каждый сам распоряжается своим рабочим временим.

Это обучение для тебя, если ты:
→ Ты мечтаешь найти востребованную профессию, которая позволит тебе получать высокий доход, независимо от сезонов и кризисов?
→ Тебе надоело зависеть от начальства и скучных офисных правил, и ты знаешь, что собственное дело — это свобода делать то, к чему лежит душа?
→ Ты хочешь развить свой творческий потенциал и получить возможность выразить свое чувство прекрасного в сфере красоты?

ТЫ ИМЕЕШЬ ПОСЛЕ КУРСА:
  1. Глубокие знания и навыки в особой специальности
  2. Отсутствие прохождения дополнительных мастер-классов
  3. Пошаговая инструкция с полным набором чек-листов и протоколов процедур
  4. Сертификаты и свидетельство о присвоение квалификации
5. Возможность практиковаться и отрабатывать полученный навык
6. Поддержку от тренера 24/7
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Испанский Центр ESPACENTRO – первый центр в Казани, обучающий испанскому языку. Мы работаем с 1997 года и за это время выпустили более 7.000 слушателей.

Преподаватели Центра – дипломированные филологи, прошедшие стажировку в Испании или странах Латинской Америки, имеющие сертификат международного экзамена DELE самого высокого уровня (С1/С2).

ESPACENTRO предлагает курсы испанского языка всех уровней: с нуля (уровень А1) до свободного владения (уровень С1).

Кроме этого, мы проводим культурно-развлекательные программы (мастер-классы, лекции, разговорные клубы с носителями и пр.), чтобы познакомить не только с языком, но и менталитетом испаноязычного мира.

ESPACENTRO является единственный Центром в Поволжье принимающим международный экзамене DELE.

За несколько лет ESPACENTRO превратился в настоящий Испанский Дом со своей экосистемой и множеством самых разных предложений.

Всё это и многое другое мы делаем с душой, потому что испанский мир – наша жизнь и наша душа!
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