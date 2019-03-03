СТАНЬ востребованным бьюти мастером с обучающим центром Giza_School. #НасРекомендуют потому что #МыПольза.Giza_School
– это твоя возможность получить прибыльную профессию и открыть новый уровень жизни, где каждый сам распоряжается своим рабочим временим.Это обучение для тебя, если ты:
→ Ты мечтаешь найти востребованную профессию, которая позволит тебе получать высокий доход, независимо от сезонов и кризисов?
→ Тебе надоело зависеть от начальства и скучных офисных правил, и ты знаешь, что собственное дело — это свобода делать то, к чему лежит душа?
→ Ты хочешь развить свой творческий потенциал и получить возможность выразить свое чувство прекрасного в сфере красоты?ТЫ ИМЕЕШЬ ПОСЛЕ КУРСА:
- Глубокие знания и навыки в особой специальности
- Отсутствие прохождения дополнительных мастер-классов
- Пошаговая инструкция с полным набором чек-листов и протоколов процедур
- Сертификаты и свидетельство о присвоение квалификации
5. Возможность практиковаться и отрабатывать полученный навык
6. Поддержку от тренера 24/7