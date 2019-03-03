Испанский Центр ESPACENTRO – первый центр в Казани, обучающий испанскому языку. Мы работаем с 1997 года и за это время выпустили более 7.000 слушателей.



Преподаватели Центра – дипломированные филологи, прошедшие стажировку в Испании или странах Латинской Америки, имеющие сертификат международного экзамена DELE самого высокого уровня (С1/С2).



ESPACENTRO предлагает курсы испанского языка всех уровней: с нуля (уровень А1) до свободного владения (уровень С1).



Кроме этого, мы проводим культурно-развлекательные программы (мастер-классы, лекции, разговорные клубы с носителями и пр.), чтобы познакомить не только с языком, но и менталитетом испаноязычного мира.



ESPACENTRO является единственный Центром в Поволжье принимающим международный экзамене DELE.



За несколько лет ESPACENTRO превратился в настоящий Испанский Дом со своей экосистемой и множеством самых разных предложений.



Всё это и многое другое мы делаем с душой, потому что испанский мир – наша жизнь и наша душа!