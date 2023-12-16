Баумана, 17: ленточный лабиринт, Дом великана и музей иллюзий

В первую очередь я отправилась в ленточный лабиринт. Казалось, что это так просто — прошагать через радужные ленты и найти выход. Но как бы не так! В лабиринте нет ориентирных знаков и подсказок, поэтому найти выход можно только благодаря интуиции. Но от этого становилось только увлекательней!

Когда мне удалось выпутаться из лент, то сразу направилась в дом великана. Это место меня по-настоящему поразило: чашки, стулья, вещи и даже зубная щетка — все было гигантским! Я почувствовала себя дюймовочкой рядом с такими внушительными размерами.

К слову, в Доме великана предоставлено более 70 авторских экспонатов, с которыми можно сфотографироваться и даже взаимодействовать. Например, сделать оригинальную фотографию в печи великана или собрать огромный Кубик Рубика!

, ВК , @ smilepark_kzn (запрещенная соц. сеть в РФ) или по номеру телефона: Записаться на аттракционы можно на сайте (запрещенная соц. сеть в РФ) или по номеру телефона: 8(800)-700−06−80

И напоследок я решила заглянуть в место, которое в буквальном смысле перевернуло мой мир…

Только представьте, что вы пытаетесь приготовить завтрак, но посуда, печка и кухонный стол висят в воздухе. Необычно, не правда ли? Однако в Доме вверх дном подобные ситуации становятся обыденными. Только здесь вам представится возможность пройтись по потолку, посмотреть телевизор вверх ногами и сделать необычные фотографии!

Яркие впечатления!

Весь день, проведенный в «Smile Park» оказался просто незабываемым! Здесь мне удалось погрузиться в мир фантастических иллюзий, побить посуду и даже сбежать из тюрьмы. Сегодня я определенно пополнила свою галерею самыми необычными фотографиями, теперь впечатлений хватит на всю осень!

Баумана, 58: совершаем побег из тюрьмы, бьем посуду и даем вызов гравитации!

Но приключение по «Smile Park» только началось. Я просто не могла устоять перед квестом Побег из тюрьмы! Передо мною стояла непростая задача — найти выход из разных комнат и выйти на свободу. Но не все так просто! Прежде вам предстоит пройти сюжетную линию: решить экшн-головоломки, выбраться из тюремных решеток и открывать потайные лазейки. Свет, звуки, и предметы вокруг выполнены настолько правдоподобно, что я полностью погрузилась в атмосферу происходящего!

Следующая остановка — Музей иллюзий, где можно сделать необычные снимки рядом с 3D-инсталляциями. Кому нужен Фотошоп, когда у тебя есть «Smile Park»? Здесь каждому удастся сыграть на трубе с крокодилом и даже нарисовать граффити огромным маркером! В музее представлено 60 неповторимых локаций, рядом с которыми вы непременно сделаете самые необычные фотографии!

Но в Smile Park можно ощутить себя не только преступником, но и настоящим разбойником! Я вымещала свои накопившиеся эмоции на посуду и разбивала ее! Этот аттракцион идеально подходит для тех, кто хочет выместить свой гнев или снять стресс после тяжелого дня. Безопасна ли затея? Конечно да! Перед тем, как вы начнете бить посуду, с вами проведут инструктаж и наденут специальную маску. Поэтому посетить аттракцион можно уже с 5 лет.