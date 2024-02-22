Alibra School — одна из крупнейших онлайн-школ иностранных языков в России. В основе обучения лежит авторская методика, позволяющая легко и эффективно освоить английский с нуля в любом возрасте всего за 5 месяцев!



ПРЕИМУЩЕСТВА ALIBRA SCHOOL:



• Гибкий график обучения: занимайтесь без отрыва от важных дел — вы гарантированно получите высокие результаты, даже если у вас мало времени.

• Уникальная методика: всего 4 простых модели, которые помогут вам строить любые предложения.

• Онлайн-платформа 24/7 и авторское приложение для отработки всех навыков.

• Быстрое преодоление языкового барьера за счет сотен игр, тренингов и Разговорных клубов с носителем.

• 2000 активных слов за один курс для свободного общения, путешествий и карьеры.

• Тщательно отобранные преподаватели с сертификацией и опытом работы более 10 лет.

• Расширение кругозора, мощная база для личностного и профессионального роста.

• Удобная помесячная оплата в рассрочку 0%, возвращение налогового вычета 13%, система бонусов и скидок.



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