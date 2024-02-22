С нового
года начну
старт для новых возможностей
Новый год — идеальное время, чтобы исполнить давние мечты и освоить что-то новое. Мы собрали для вас подборку кружков, секций, курсов и языковых школ, которые помогут сделать первый шаг к вашим целям. Здесь каждый найдет занятие по душе — от творчества и спорта до профессионального обучения.

С этой подборкой вы легко начнете заниматься тем, о чем давно мечтали, и превратите свои планы в реальность. Новый год — новый вы!
о проекте
завоюйте СЕРДЦА зрителей и откройте мир ораторского искусства
в школе Король говорит!
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ул. Островского, д. 27
ул. Саид-Галеева, д. 6, этаж 5, офис 500
КОРОЛЬ ГОВОРИТ! — крупная школа ораторского мастерства в России, победитель конкурса журнала Forbes среди образовательных компаний, которая также является резидентом Сколково. Школа предлагает большой выбор образовательных услуг, включая онлайн-курсы, корпоративное обучение и специализированные программы для детей.

• 85% практики
• Домашние задания на 15−20 минут с персональной обратной связью от тренеров речи
• Именной сертификат об окончании курса
• Профессиональные тренеры и преподаватели из МХАТа, ВГИКа, Щукинского института и других престижных площадок со стажем более 18 лет
• Возможность получения диплома о дополнительном профессиональном образовании.

Скидка 40% на курсы
По промокоду PROKAZAN скидка 1000₽ на базовые курсы
погрузитесь в языковую среду и улучшите разговорные навыки
в школе Alibra School
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Просп. Альберта Камалеева, 34Б
Лушникова, 10а
Дубравная, 1/104
Alibra School — одна из крупнейших онлайн-школ иностранных языков в России. В основе обучения лежит авторская методика, позволяющая легко и эффективно освоить английский с нуля в любом возрасте всего за 5 месяцев!

ПРЕИМУЩЕСТВА ALIBRA SCHOOL:

Гибкий график обучения: занимайтесь без отрыва от важных дел — вы гарантированно получите высокие результаты, даже если у вас мало времени.
Уникальная методика: всего 4 простых модели, которые помогут вам строить любые предложения.
Онлайн-платформа 24/7 и авторское приложение для отработки всех навыков.
Быстрое преодоление языкового барьера за счет сотен игр, тренингов и Разговорных клубов с носителем.
2000 активных слов за один курс для свободного общения, путешествий и карьеры.
Тщательно отобранные преподаватели с сертификацией и опытом работы более 10 лет.
Расширение кругозора, мощная база для личностного и профессионального роста.
Удобная помесячная оплата в рассрочку 0%, возвращение налогового вычета 13%, система бонусов и скидок.

Скидка 50% на групповые курсы для вашего уверенного английского!
наслаждайтесь атмосферой творчества
в музыкальном пространстве RecSpace
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г.Казань, ул.Университетская 10а
RecSpace — музыкальное пространство в центре Казани, объединяющее студию звукозаписи, репетиционные залы и концертную площадку. Здесь созданы идеальные условия для творчества и самореализации.

Преимущества:

  • Профессиональное оборудование и отличная акустика
  • Удобное расположение в центре города
  • Просторные залы для репетиций групп и для проведения индивидуальных занятий
  • Концертная площадка вместимостью до 80 человек

Создавайте, выступайте, развивайтесь в RecSpace!
ОСВОЙТЕ тестирование с нуля и станьте IT-специалистом за 3 месяца
с школой «Быстровайти.рф»
IT-школа «Быстровайти.рф» — это онлайн-обучение ручному тестированию с нуля до уровня Middle всего за 3 месяца. Вы освоите профессию тестировщика и сможете начать работать в одной из самых востребованных областей IT с зарплатой от 120 000 рублей. Без воды, только нужная информация и практика — программа ориентирована на быстрое трудоустройство.

ПРЕИМУЩЕСТВА КУРСА:
  • Обучение с нуля
  • Программа обучения всего 3 месяца
  • Обучение актуально для тех, кто уже обучался, но не трудоустроился или не может трудоустроиться на более высокий уровень, например, Junior.
  • Практическая направленность: 70% курса — это практика на реальных кейсах, что поможет вам быстро освоить новую профессию.
  • Гибкость обучения: онлайн-формат и возможность учиться в удобное время, без отрыва от текущих дел.
  • Менторская поддержка: ментор следит за вашим успехом и помогает эффективно строить обучение.
  • Помощь в трудоустройстве: помимо ментора, после обучения за каждым учеником закрепляется наставник, который ранее обучался в нашей школе и трудоустроился. Он подскажет, как правильно составить резюме, расскажет, как развиваться дальше в профессии, и поможет подготовиться к собеседованиям.
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найти новое увлечение
в студии «беседка»
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«Беседка" — это уютная студия творчества для взрослых и детей от 5 лет.

  • Проведение более 30 видов мастер-классов по различным направлениям рукоделия, кулинарии и флористики.
  • 13 профессиональных мастеров проведут для вас мероприятие, корпоратив, семейные праздники и дни рождения в студии и на выезде.
  • Мастер-классы проходят как в группах, так и индивидуально. Необходима предварительная запись на мастер-классы.
  • В наличии подарочные сертификаты на мастер-классы!

Кому подходят мастер-классы в «Беседке»?
Занятия подойдут для людей всех возрастов и навыков. Если вы хотите:
  • развить и улучшить свои навыки;
  • найти интересное хобби;
  • отдохнуть и расслабиться в приятной атмосфере;
…то обучение в студии «Беседка» станет для вас лучшим решением.

Добро пожаловать в студию «Беседка» — уникальное пространство для вдохновения и радости творчества!
Редакция желает вам вдохновения и гармонии!