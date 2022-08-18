 
в какие магазины поедут казанцы
за покупками для новогоднего стола
"А где вы это покупаете?"

В детстве мы любим и ждем Новый год, потому что это уют, тепло, подарки, вкусное застолье. Но что происходит, когда мы становимся взрослыми? Теперь праздник это не только беззаботная радость, но и ответственность: подарки нужно закупать, а для вкусного застолья продумать меню и закупить продукты...


Редакция ProKazan против суеты! Пусть в новогоднюю ночь в каждом доме будет атмосфера легкости и спокойной радости. А для этого стоит позаботиться обо всех делах заранее. Мы уже собрали список самых любопытных и необычных подарков под любой бюджет), а теперь предлагаем подготовить новогодний стол!


Проверенные магазины продуктов в одном месте - листайте ниже и выбирайте! Ваши гости точно захотят узнать, где же вы купили такие вкусности ;)

ОВОЩИ И ФРУКТЫ
Компания "Fors Agro" поможет вам украсить новогодний стол вкусными, спелыми и сочными фруктами и овощами.

Также соберет в подарок на Новый год фруктовые коробки и корзины. Наполнение может быть любым: фрукты, орехи, сухофрукты, натуральные конфеты, кокосовые сгущенки, шоколадные фигурки ручной работы.

А еще вашему вниманию предлагают шампиньоны разных сортов и калибров, как крупных, так и мелких.
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БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при заказе от 3 ящиков шампиньонов
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при заказе от 3000 рублей
Шоссейная, 65ж
МЯСНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Аш-Су - халяль магазин мясной продукции.

В ассортименте вы найдёте:
- мясо (говядина, баранина, индейка, куры, гуси, утки)
- колбасы
- кондитерские изделия
- молочная продукция
- полуфабрикаты ручной работы: лапша, пельмени, манты.

Всегда всё свежее и вкусное!
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Г.Тукая, 5
МОРЕПРОДУКТЫ
Хотите великолепный ужин за 20 мин? Тогда вам точно нужно в Азбуку Океана!

Для вас:
- еженедельное поступление охлаждённой рыбы: Сёмга, Форель, Дорадо, Палтус
- слабосолёная, копчёная рыбка
- котлеты собственного производства в наличии и под заказ
- икра, морепродукты, консервированная продукция из рыбы премиум класса
- огромный выбор соусов к рыбе.

Любишь морепродукты? Тогда точно в Азбуку Океана!
Гвардейская, 14
БЕСПЛАТНО услуги чистки и разделки на стейки/филе
БЕСПЛАТНАЯ доставка заказов от 2000 рублей
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СКИДКА 5% на предзаказ по промокоду АЗБУКА до 31.12.2022
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ
Воронцовские сыры - молодая сыроварня родом из Казани.

В ассортименте около 60 видов сыра. Сыр делают только из проверенного фермерского молока коров и коз, которые пасутся в экологически чистых районах Татарстана.

Сыр имеет вкус настоящего живого продукта благодаря качеству молока, отсутствию любых консервантов и прочих добавок. Попробовав тут, вы больше не захотите покупать сыр, сделанный в промышленных масштаба!
Мартына Межлаука, 13
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Сырная лавка - это место для ценителей вкуса и поклонников гастрономических наслаждений Казани!

Здесь вы найдёте:
- более 200 наименований сыров и молочной продукции из коровьего, козьего и овечьего молока;
- деликатесы из каждого уголка мира для самых искушённых.

Также вам могут собрать подарочные корзины и коробочки, сырные тарелки, корпоративные подарки.
Чистопольская, 26/5
Чистопольская, 84
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ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Мёдом намазано - семейная пекарня.

Используют только качественные, натуральные ингредиенты.
Вас ждёт свежая и вкусная выпечка! А в чём секрет? Он прост. Всё сделано с любовью и для вас.

Обязательно попробуйте!
Волочаевская, 8
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Пекарня, в которой более 50-ти видов пирожков, и 30-ти видов пирогов
ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
И ПОЛУФАБРИКАТЫ
Юлдуз - натуральная фермерская еда без сои, красителей, консервантов, усилителей вкуса и прочих добавок. Вам гарантируют качество продукции, потому что процесс производства находится под контролем.

Секрет продукции "Юлдуз" в том, что они используют:
- отборное мясо с собственных ферм
- овощи, выращенные на своих полях, без использования химических удобрений.

И, конечно же, только ручная лепка. Иначе как сохранить домашний вкус и аромат?
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СПИСОК АДРЕСОВ
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Домашние полуфабрикаты ХАЛЯЛЬ
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