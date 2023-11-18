District — это запатентованный московский бренд, отшивающийся на собственных заводах лимитированными партиями. Это гарантирует высокий контроль качества всей коллекции одежды. Мода — это образ жизни, и District с удовольствием это докажет вам! Основная концепция бренда — естественность и удобство в сочетании с яркими, цепляющими акцентами. Натуральные материалы, продуманные силуэты, современный дизайн и возможность легкого сочетания моделей помогут Вам всегда оставаться в центре внимания.
Основные позиции — худи, свитшоты, лонгсливы, брюки, футболки, шорты.