GALI — бренд аксессуаров из натуральной кожи основанный в 2013



Эксклюзивные кожаные подарки на любой вкус, на любой повод.



В GALI вы можете выбрать цвет кожи, цвет ниток и цвет подклада, вам всегда рады помочь с сочетаниями цветов.



Такой персональный подарок обеспечит массу положительных эмоции и произведёт отличное впечатление!



А с возможностью лазерной гравировки вы можете добавить на изделие любое нанесение, инициалы, фразы, картинки.