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ПОДАРКИ ОТ 1000 РУБ.
которые осчастливят Казанцев
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ОТ 1000 РУБЛЕЙ
Бюджет на подарок от 1000 руб.
ОТ 1000 РУБЛЕЙ
District — это запатентованный московский бренд, отшивающийся на собственных заводах лимитированными партиями. Это гарантирует высокий контроль качества всей коллекции одежды. Мода — это образ жизни, и District с удовольствием это докажет вам! Основная концепция бренда — естественность и удобство в сочетании с яркими, цепляющими акцентами. Натуральные материалы, продуманные силуэты, современный дизайн и возможность легкого сочетания моделей помогут Вам всегда оставаться в центре внимания.
Основные позиции — худи, свитшоты, лонгсливы, брюки, футболки, шорты.
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Бюджет на подарок от 1000 руб.
GALI — бренд аксессуаров из натуральной кожи основанный в 2013

Эксклюзивные кожаные подарки на любой вкус, на любой повод.

В GALI вы можете выбрать цвет кожи, цвет ниток и цвет подклада, вам всегда рады помочь с сочетаниями цветов.

Такой персональный подарок обеспечит массу положительных эмоции и произведёт отличное впечатление!

А с возможностью лазерной гравировки вы можете добавить на изделие любое нанесение, инициалы, фразы, картинки.
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