Здоровый образ жизни помогает нам выполнять цели и задачи, успешно реализовывать планы и справляться с трудностями.

Здоровье - бесценное богатство каждого человека и всего общества в целом. При встречах и расставаниях с близкими нам людьми, мы всегда желаем им хорошего здоровья, потому что это - главное условие полноценной и счастливой жизни.

Редакция ProKazan.ru подготовила топ-лист компаний, философия которых основывается на оздоровлении жителей города. А чтобы узнать об актуальных акциях и особенностей каждой компании, мы связались с их создателями. Так нашим читателям будет проще найти что-то по душе!

Ну что, теперь осталось выбрать, с чего начать?...
ОСНОВЫ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
БАННЫЙ КОМПЛЕКС
СПОРТ
ПИТАНИЕ
ПИТАНИЕ
Пр.Ямашева, 38, оф.215
Магазин "Умное питание" поможет вам сохранить и укрепить ваш иммунитет.

Vertera изготавливает продукты и косметику из экологически чистого сырья — бурых водорослей, добываемых на Беломорье, в нетронутом цивилизацией районе русского Севера.

Уникальная технология компании Vertera позволяет получать ценное содержимое клеток водоросли в легкоусвояемой водорастворимой форме. Благодаря ей с каждым из продуктов Vertera ваш организм получает богатейший комплекс минералов, витаминов.

График работы: ПН-ПТ: с 11 до 19 часов; СБ: с 11 до 14 часов
СКИДКА 30% за регистрацию
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СПОРТ
Солдатская, 8
СКИДКА студентам и на дневные занятия
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Skyline — студия танцев и растяжки.
Здесь за здоровый подход к развитию гибкости и пластики в любом возрасте.

- профессиональный тренерский состав
- индивидуальный подход
- приятная дружеская атмосфера в студии
- большое разнообразие спортивных и танцевальных направлений на любой вкус.

Студия Skyline западает в сердечко. Приходи и убедись в этом!
Галиаскар Камала, 37
"Крути Педали" это сервис-прокат для захватывающих выходных. Компания продвигает зимний отдых, который придаёт силы и оставляет положительные эмоции

Вам предлагают:
- Прокат горных лыж, сноубордов и тюбингов:
Специальный калькулятор цены на сайте поможет узнать точную цену аренды.

- Сервис ремонта и обслуживания зимнего инвентаря:
Используют лучшие расходники и инструменты.

- Магазин тюбингов Nika:
Только фабричные тюбинги от крупного бренда,красочные принты и коробочная упаковка.
СКИДКА 200 РУБЛЕЙ на комплекс обработки зимнего инвентаря
СКИДКА 10 % на прокат комплекта новым клиентам
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БАННЫЕ КОМПЛЕКСЫ
ул. Маковая, 10Д, п. Лесная Поляна
SOLOMA – это концептуальный банный комплекс, совмещающий в себе природные материалы и самые технологичные веяния банной индустрии. Первая в Татарстане саманная баня с естественным микроклиматом.

Вас ждёт:
- пространство, включающее в себя функциональность и удобство парных, SPA и массажных зон;
- уют и комфорт зоны отдыха;
- авторская программа парения от лучших мастеров;
- вкусная и понятная кухня от шеф-повара из качественных продуктов фермерских и охотничьих хозяйств.
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КАЖДЫЙ понедельник - мужской день
ProKazan.ru желает здоровья!