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Редакция Prokazan.ru собрала в одном месте самых опытных, чутких профессиональных психологов, астрологов, нумерологов и тарологов.

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Психологи
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Астрологи, нумерологи, тарологи
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Психологи
Адель Валеев - высококвалифицированный специалист, который:
  • Проходил обучение в Московском НИИ психиатрии, ученик профессоров Холмогоровой А.Б и Гаранян Н.Г.
  • Руководил международными центрами психологической реабилитации в Тайланде и Индонезии.
  • Долгое время являлся сотрудником Национального научного центра наркологии Министерства здравоохранения РФ.

Адель поможет вам с...:
- депрессией;
- «трудными» подростками;
- алкоголизмом, наркоманией;
- эмоциональными расстройствами при помощи когнитивной психотерапии
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Клинический психолог,
﻿когнитивно-поведенческий терапевт
Адель Валеев
Рушана Анимподистова - психолог, который поможет решить проблемы с...

  • личностным ростом;
  • самооценкой и неуверенностью в себе;
  • финансовой неудовлетворённости при помощи психотерапии;
  • депрессией;
  • паническими атаками;
  • психосоматическими заболеваниями;
  • нарушенным сном;
  • никотиновой зависимостью;
  • алкогольной зависимостью;
  • наркотической зависимостью;
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Психолог
Рушана Анимподистова
Марина Косолапова - ваш персональный сексолог.
Марина уже 4 года изучает тему сексологии и психологическое становление личности. Она понимает, как сильно может обесцениваться сексуальная женская энергия в обществе. А это негативно сказывается на отношениях в паре и ведет к сексуальной дисгармонии!

После работы с Мариной вы сможете:
  • раскрыть свою сексуальность;
  • отключать голову во время секса;
  • ВСЕГДА получать удовольствие и наслаждение в постели;
  • открыть свои эрогенные зоны;
  • построить гармоничную СЕКСУАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ в паре.

Марина научит получать от этой жизни ВСЁ САМОЕ ЛУЧШЕЕ!
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Сексолог-психолог
Марина Косолапова
Тарологи, астрологи, нумерологи
Юлия Сергеева - таролог, парапсихолог, экстрасенс.
Является основателем Школы магии и волшебства, владелицей эзотерического магазина ЭзоТерра в центре Казани.

  • Консультирует на картах Таро - диагностика и прогноз.
  • Создаёт амулеты и волшебные свечи на любой запрос.
  • Обучает основам Таро и деревенской магии.
  • Проводит мастер-классы и встречи.
  • Прорабатывает и корректирует ситуации, используя психологические или эзотерические методы.

Девиз Юлии - "Экологичный подход в эзотерической работе: не навреди себе и другим".
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Таролог, парапсихолог
Юлия Сергеева
Редакция ProKazan.ru желает вам внутреннего спокойствия и душевного равновесия!