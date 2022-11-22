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Приближается счастливая новогодняя пора: ёлка, куранты, оливье, ну и, конечно же, сюрпризы. Вот только для одних людей выбирать подарки близким — это приятные хлопоты, а для других — мучение.

Редакция ПроГород составила тест, который поможет вам в поисках идеального презента. Отвечайте на вопросы от лица своих друзей или тех, кому хотите сделать сюрприз, и подберите идеальный подарок.
Как самарцам не прогадать с подарком: тест, который поможет с выбором
Как казанцам не прогадать с подарком
тест, который поможет с выбором
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Приближается счастливая новогодняя пора: ёлка, куранты, оливье, ну и, конечно же, сюрпризы. Вот только для одних людей выбирать подарки близким — это приятные хлопоты, а для других — тяжелое мучение.

Редакция ПроГород составила тест, который поможет вам в поисках идеального презента друзьям и родным. Отвечайте на вопросы от лица своих друзей или тех, кому хотите сделать презент, и подберите идеальный подарок.
Как казанцам не прогадать с подарком: тест, который поможет с выбором

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Где купить посуду Kukmara в Казани
1. Фирменный магазин "Kukmara"
Ул. Павлюхина, 114, корп. 1
Тел. 8(843) 277-93-97
Время работы: пн-пт 10:00 до 20:00, сб-вс 10:00 до 19:00.

2. Фирменный магазин "Kukmara" в ТЦ "Горки Парк"
Ул. Р. Зорге, 11б
Тел. 8(843) 240-88-50
Время работы: пн-вс 10:00 до 22:00.

3. Фирменный магазин "Kukmara"
Ул. Мусина, 23б
тел. 8(843) 216-39-18
время работы: пн-пт 10:00 до 20:00, сб-вс 10:00 до 19:00.

4. Спецторг-Казань, ул. Родина, 7Д
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