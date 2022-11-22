Приближается счастливая новогодняя пора: ёлка, куранты, оливье, ну и, конечно же, сюрпризы. Вот только для одних людей выбирать подарки близким — это приятные хлопоты, а для других — тяжелое мучение.
Редакция ПроГород составила тест, который поможет вам в поисках идеального презента друзьям и родным. Отвечайте на вопросы от лица своих друзей или тех, кому хотите сделать презент, и подберите идеальный подарок.
Как казанцам не прогадать с подарком: тест, который поможет с выбором
Внимание! Если тест не открывается, выключите AdBlock
Где купить посуду Kukmara в Казани
1. Фирменный магазин "Kukmara" Ул. Павлюхина, 114, корп. 1 Тел. 8(843) 277-93-97 Время работы: пн-пт 10:00 до 20:00, сб-вс 10:00 до 19:00.
2. Фирменный магазин "Kukmara" в ТЦ "Горки Парк" Ул. Р. Зорге, 11б Тел. 8(843) 240-88-50 Время работы: пн-вс 10:00 до 22:00.
3. Фирменный магазин "Kukmara" Ул. Мусина, 23б тел. 8(843) 216-39-18 время работы: пн-пт 10:00 до 20:00, сб-вс 10:00 до 19:00.