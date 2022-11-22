Приближается счастливая новогодняя пора: ёлка, куранты, оливье, ну и, конечно же, сюрпризы. Вот только для одних людей выбирать подарки близким — это приятные хлопоты, а для других — тяжелое мучение.



Редакция ПроГород составила тест, который поможет вам в поисках идеального презента друзьям и родным. Отвечайте на вопросы от лица своих друзей или тех, кому хотите сделать презент, и подберите идеальный подарок.