(gamarjoba (груз.) - здравствуйте)
Хотели бы вы на один день очутиться в величественных горах Кавказа или прочувствовать настоящую атмосферу Грузии не выезжая за пределы города?

Редакция PROKAZAN собрала подборку ресторанов грузинской кухни, где каждое блюдо становится настоящим шедевром кулинарии. В этих заведениях вас ждет удивительное сочетание вкусов и атмосфера, пропитанная духом традиций. Грузинская гостеприимность и изысканная кухня перенесут вас в мир, где каждый блюдо — это настоящее открытие.
«Дадиани" — грузинский дом, в котором царит особенная атмосфера солнечного и вечнозелёного тбилисского дворика. В ясный день зал заливает солнечным светом, и не покидает ощущение, что за окном знойное лето, даже если на улице стоят холода. Сытно, вкусно, пряно — на кухне грузинского дома есть традиционные рецепты: сочные хинкали с разнообразными начинками и румяные хачапури, а также уникальные закуски, салаты и горячие блюда от шефа. Ну, а блюда на мангале не оставят равнодушными ни одного генацвале!
Кроме того, у ресторана есть доставка блюд и удобное приложение. Это замечательная возможность насладиться изысканной грузинской кухней прямо у вас дома.
Если вы посетите Дадиани, сотрудники ресторана тепло встретят вас, помогут с выбором стола, познакомят с блюдами и легендами, погрузят в традиции Грузии — с красноречивыми тостами и супрой с размахом. И, конечно же, в "Дадиани" вы сможете попробовать знаменитые грузинские вина и пиво. Произнесение тоста — обязательно!
Что заказывать:
  • Салат по-грузински с орехами — 410 ₽
  • Хинкали с бараниной (1 шт.) — 85 ₽
  • Хачапури по-аджарски — 470 ₽
  • Чанахи — 610 ₽
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Профсоюзная, 16
Профсоюзная, 16
Грузинские истории — идеально подойдут для теплых семейных вечеров и важных встреч. Для юных генацвале в сети действует отдельное меню и детская игровая комната в ресторане на Пушкина, 3. В ресторане на Фучика, 88 со среды по субботу с 19:00 до 22:00 для гостей живой вокал.
Грузинские Истории — это ресторан счастливой кухни
Здесь Вы ощутите атмосферу Грузинского дома, природы и современности, откроете настроение и настоящий вкус национальной кухни. Насладитесь вкусами грузинской кухни, не выходя из дома — закажите доставку блюд из «Грузинские истории»

В меню ресторана собраны самые популярные блюда Грузии:
  • Пхали и Хинкали,
  • Хачапури и Чашушули,
  • Сациви и Чкмерули и многие другие.

Также у ресторана есть летняя терраса. Это прекрасное место для отдыха под открытым небом и наслаждения блюдами на свежем воздухе.
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Пушкина, 3
Юлиуса Фучика, 88
Что заказывать:
  • Салат Тбилиси — 495 ₽
  • Хинкали с говядиной в грузинском соусе — 480 ₽
  • Пхали со шпинатом — 390 ₽
  • Оджахури — 510 ₽
  • Хачапури по-мегрельски — 475 ₽
В основе меню Сулугуни — традиционные рецепты грузинской кухни, а также блюда в современном авторском прочтении.
Сердце ресторана- это печь Тонэ, источник неописуемого аромата свежеиспеченного Шоти Пури.
Особенность интерьера - достаточно минималистичная мебель в изумрудных и оранжевых оттенках, бордовые стены и обилие дерева.
Грузинскую атмосферу придают люстры, похожие на папаху, уютные ковры, глиняные горшки и растения. В заведении два зала — Казбеги и Имеретия. Первый — для семейных посиделок и праздников, с большими и уединенными столами. Второй же подойдет для быстрого обеда или встречи с друзьями в более шумной обстановке.

Ресторан состоит из 4х зон:
1. Welcome zone ТБИЛИСИ
2. Зал Казбеги
3. Зал Имеретия
4. Зал Супра
Сотрудники Сулугуни проведут экскурсию по обновленному ресторану, расскажут об особенностях каждого зала и подберут для вас идеальное место для наслаждения грузинской кухней.
Совсем скоро Сулугуни запустит доставку, чтобы радовать гостей вкусными блюдами не только в стенах ресторана.
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Что заказывать:
  • Салат Руставели — 540 ₽
  • Хинкали Чкмерули (1 шт.) — 95 ₽
  • Харчо с телятиной — 450 ₽
  • Чашушули — 590 ₽
  • Пеновани — 470 ₽
Университетская, 10
Университетская, 10
(bedniereba da janmrteloba(груз.) - счастья и здоровья)