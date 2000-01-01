«Дадиани" — грузинский дом, в котором царит особенная атмосфера солнечного и вечнозелёного тбилисского дворика. В ясный день зал заливает солнечным светом, и не покидает ощущение, что за окном знойное лето, даже если на улице стоят холода. Сытно, вкусно, пряно — на кухне грузинского дома есть традиционные рецепты: сочные хинкали с разнообразными начинками и румяные хачапури, а также уникальные закуски, салаты и горячие блюда от шефа. Ну, а блюда на мангале не оставят равнодушными ни одного генацвале!

Кроме того, у ресторана есть доставка блюд и удобное приложение. Это замечательная возможность насладиться изысканной грузинской кухней прямо у вас дома.