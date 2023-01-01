Редакция собрала подборку по санаториям и базам отдыха
Где отдохнуть Татарстанцам
в 2023 году
Чтобы спрятаться от будничной суеты не обязательно улетать в соседние страны. Вы даже не представляете, какая красота таится совсем поблизости! Вы только представьте: прогулки на природе, тюбинги и лыжи, банька и барбекю...

Уже замечтались? Тогда самое время рассмотреть, какие места для отдыха может предложить Татарстан. Редакция ProKazan.ru собрала в одном месте самые необычные, уютные и интересные глэмпинги, базы отдыха и санатории из всех, что смогли найти. А чтобы вам было проще определиться, мы связались с владельцами и попросили как можно больше фото. А некоторые даже поделились секретными акциями!

↓ Осталось только решить ↓

Чтобы спрятаться от будничной суеты не обязательно улетать в соседние страны. Вы даже не представляете, какая красота таится совсем поблизости! Вы только представьте: прогулки на природе, тюбинги и лыжи, банька и барбекю...


Уже замечтались? Тогда самое время рассмотреть, какие места для отдыха может предложить Татарстан. Редакция ProKazan.ru собрала в одном месте самые необычные, уютные и интересные глэмпинги, базы отдыха и санатории из всех, что смогли найти. А чтобы вам было проще определиться, мы связались с владельцами и попросили как можно больше фото. А некоторые даже поделились секретными акциями!


↓ Осталось только решить ↓

Что выбрать для комфортного отдыха?
Глэмпинг
База отдыха
Санаторий
Глэмпинг
Глэмпинг “YURT RESORT” располагается в удивительно живописном месте и совмещает в себе отдых на природе, комфортное размещение и атмосферу семейного уюта.
Чистый воздух, хвойные леса, реки и озера завораживают гостей первозданной красотой.

Отдых в “YURT RESORT” - воплощение идеального семейного отдыха, но даже в одиночку здесь можно уединиться и побыть вдали от суеты большого города.
РТ, Пестречинский район, Кощаковское поселение
30 км от Казани
СКИДКА 10% на вторые сутки проживания
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База отдыха
MichurinClub - VIP коттедж с современным и уникальным интерьером для больших компаний, свадеб, дней рождений, стильных вечеринок и незабываемых торжеств.

Вас ждут:
- сауна
- хамам
- огромный бассейн с водопадом
- вместительный банкетный зал
- барная стойка
- 5 комфортабельных номеров
- терраса
- BBQ
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Йошкар-Ола
Героев Сталинградской Битвы, 93
140 км от Казани
Санаторий
Санаторий «Крутушка» расположен в 25 км от города Казани, в гуще леса, вдали от промышленных предприятий и шумного города, а рядом располагается одна из достопримечательностей Татарстана - «Голубые озера».

У нас сероводородная хлоридно-натриевая вода из собственного источника, лечебные грязи из Голубого озера и микроклимат лиственно-хвойного леса, воздух которого очистит Ваши лёгкие.

Основное направление — лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата!

Также нашими профилями являются заболевания сердечно-сосудистой системы, нервной системы, органов дыхания, заболевания кожи, эндокринологические, урологические, гинекологические заболевания. Для полного релакса Вам подойдёт программа «Спа-Антистресс», а программа «Детокс» поможет очистить Ваш организм от токсинов и шлаков. Имеется большой спектр медицинских услуг. Лечебный корпус работает для Вас каждый день!
Тур выходного дня
Скидки для детей, пенсионеров, молодоженов, в день рождения! Дети до 3-х лет бесплатно!
КЕШБЭК 20% от стоимости поездки по карте МИР
ТЕЛЕГРАМ
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ВКОНТАКТЕ
Редакция желает вам здоровья и благополучия в 2023 году!