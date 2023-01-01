Чтобы спрятаться от будничной суеты не обязательно улетать в соседние страны. Вы даже не представляете, какая красота таится совсем поблизости! Вы только представьте: прогулки на природе, тюбинги и лыжи, банька и барбекю...

Уже замечтались? Тогда самое время рассмотреть, какие места для отдыха может предложить Татарстан. Редакция ProKazan.ru собрала в одном месте самые необычные, уютные и интересные глэмпинги, базы отдыха и санатории из всех, что смогли найти. А чтобы вам было проще определиться, мы связались с владельцами и попросили как можно больше фото. А некоторые даже поделились секретными акциями!

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